Elektroniczna rewolucja na półkach Lidla

System elektronicznych cenówek (ESL, ang. electronic shelf label) to wygoda oraz wsparcie przy codziennych zakupach. Dzięki takiemu rozwiązaniu kupujący ma zawsze pewność, że dane takie jak cena, kraj pochodzenia, gramatura czy informacje o promocjach są zawsze prawidłowe, a klient nie jest wprowadzany w błąd. Jest to szczególnie istotne przy porannych zakupach, kiedy w sklepie wprowadzanych jest najwięcej zmian. Na wyświetlaczach znajdują się różne istotne informacje dla klienta, np. o dodatkowych obniżkach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

System elektronicznych cenówek w Lidlu - jakie korzyści

ESL jest bezpośrednio połączony z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym. Dzięki tej automatyzacji zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, co sprawia, że procesy koordynowane w firmie są jeszcze bardziej wydajne. Znaczna oszczędność papieru oraz tuszu to także mniejsze obciążenie dla środowiska. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznych oznaczeń cenowych można zaoszczędzić nawet 120 ton papieru rocznie. Jest to również spore ułatwienie dla pracowników, którzy nie muszą wymieniać cenówek, a dzięki temu mogą poświęcać więcej czasu na rozmowy z klientami oraz bezpośrednie wsparcie w sklepie.

Lidl inwestuje w e-cenówki, fot. mat. pras.

Gdzie już są e-cenówki?

Obecnie e-cenówki są już stosowane między innymi we wszystkich sklepach w Poznaniu oraz licznych placówkach w Warszawie czy Wrocławiu. Łącznie wdrożono je już w ponad 200 sklepach sieci, a prace nadal trwają. Z końcem maja 2023 r. w ESL pojawi się w przeszło 300 placówkach Lidl Polska, zaś do końca sierpnia br. planowane jest wprowadzenie systemu we wszystkich sklepach.

Jak wyglądają elektroniczne oznaczenia cenowe? Bardzo podobnie do klasycznych ramek, w których umieszczane są informacje o cenach – są to wyświetlacze umieszczone przy półkach z towarami. Dzięki dużym cyfrom i literom informacje są dobrze widoczne, a ich odczytanie nie powinno przysporzyć trudności klientom.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 850.