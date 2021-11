Elektryczne rowery dla pracowników DHL Parcel

Jednoślady pozwolą pracownikom DHL na ekologiczne poruszanie się po miastach, wszędzie tam, gdzie będzie można zastąpić samochody.

Wszystkie rowery dla pracowników biurowych zostały już dostarczone do poszczególnych biur DHL Parcel w Polsce.

– Udostępniliśmy pracownikom rowery elektryczne, by mogli je przetestować i przekonać się do takiego rozwiązania np. w kontekście dojazdu do pracy. Dzięki elektrycznemu napędowi możemy pokonać większe odległości i sami decydować, jakiego zakresu wspomagania potrzebujemy w trasie – mówi Magdalena Bugajło – dyrektor ds. komunikacji marketingowej i PR w DHL Parcel.

DHL GoGreen

Wdrożenie rowerów elektrycznych do użytku przez pracowników, to kolejny krok w realizacji polityki DHL GoGreen. Dotychczas jednoślady były już wykorzystywane testowo przez kurierów DHL umożliwiając im ekologiczne doręczanie przesyłek.

DHL Parcel od lat rozwija swoją bezemisyjną flotę. Do końca roku firma będzie korzystała ze 150 samochodów elektrycznych, a w najbliższych latach planuje poszerzyć flotę ekologicznych pojazdów do ponad 600 aut. Wszystkie samochody elektryczne, którymi poruszają się kurierzy DHL Parcel, obsługuje w ramach wynajmu długoterminowego z pełną obsługą Arval Service Lease Polska.