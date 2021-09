Elektryczny samochód dystrybucyjny zasilił flotę Żabki

Dostarczony do sieci Żabka ciężarowy pojazd elektryczny to pierwszy model FL Electric w Polsce.

Zeroemisyjny napęd elektryczny pozwala na pokonanie jednorazowo do 250 km.

Za jego pomocą będzie dostarczany towar do sklepów w regionie śląskim. To pierwszy w Polsce w pełni elektryczny samochód dystrybucyjny, zaprojektowany m.in. z myślą o pracy w mieście i na terenach o gęstej zabudowie.

– W Żabce rozwijamy nowoczesną logistykę opierającą się na idei inteligentnych i zielonych miast (z ang. Smart & Green City). W trosce o planetę i komfort mieszkańców inwestujemy w zielony, zeroemisyjny transport. Nowy, w pełni elektryczny pojazd ciężarowy od Volvo to ciekawa alternatywa dla konwencjonalnej floty logistycznej. To nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego, co jest niezmiernie ważne na obszarach miejskich oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza – takich jak m.in. Śląsk, gdzie pojazd będzie testowany przez najbliższe miesiące – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający w firmie Żabka Polska.

– Dostarczony do sieci Żabka ciężarowy pojazd elektryczny to pierwszy model FL Electric w Polsce. To najmniejsze nasze podwozie zasilane w 100% prądem i cieszymy się, że będzie wykonywało zadania transportowe na terenie Śląska. Jest to idealny pojazd dystrybucyjny gwarantujący wysoki komfort pracy oraz podnoszący komfort życia mieszkańców. Przede wszystkie to, co jest odczuwalne to cisza, która poprawia też bezpieczeństwo i wpływa na lepszą jakość życia w aglomeracjach miejskich. Gabaryty tego pojazdu są idealne, aby służyć jako efektywne narzędzie i dostarczać towary w obrębie dużych aglomeracji miejskich, również w godzinach nocnych i wczesnoporannych – mówi Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska.

Zeroemisyjny napęd

Volvo FL Electric to dwuosiowy samochód ciężarowy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton. Specjalnie na potrzeby sieci Żabka wyposażony został w zabudowę typu chłodnia. Zeroemisyjny napęd elektryczny pozwala na pokonanie jednorazowo do 250 km. Auto jest zarówno cichsze, jak i bardziej przyjazne środowisku od typowych pojazdów ciężarowych. Dzięki temu może być użytkowane wewnątrz budynków magazynowych i w tzw. zielonych strefach, a także wykonywać więcej operacji transportowych w nocy, co skutkuje odciążeniem infrastruktury drogowej w ciągu dnia.

Żabka planuje osiągnąć do 2025 roku neutralność klimatyczną w zakresie bezpośrednich emisji wynikających ze spalania paliwa w centrach logistycznych, związanych z flotą i czynnikami chłodniczymi oraz w zakresie pośrednich emisji wynikających z konsumpcji energii elektrycznej przez centra logistyczne i centralę firmy (zakres emisji gazów cieplarnianych 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol).