Empatyzer zrewolucjonizuje komunikację w firmach

Z uwagi na wszechobecne różnice kulturowe i osobowościowe problemy komunikacyjne dotykają większość organizacji - od dużych korporacji po lokalne, kilkuosobowe firmy. Różnorodność przekłada się na większą innowacyjność, produktywność i lepsze wyniki finansowe, ale nieodpowiednio zarządzana staje się przyczyną tarć i spadku efektywności biznesowej.

Empatyzer - personalny trener komunikacji

Wprowadzany na rynek Empatyzer, personalny trener komunikacji dla każdego pracownika, zna różnice osobowościowe i kulturowe między konkretnymi ludźmi, dzięki czemu wyeliminuje ewentualne bolączki związane z personalnymi relacjami i pozwoli efektywniej korzystać z różnorodności. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie większość przedsiębiorstw zdecydowała się pozostać w trybie pracy zdalnej bądź hybrydowej (tzw. mieszanej), co utrudnia budowanie bezpośrednich relacji.

Jak w przypadku większości startupów, projekt narodził się z konkretnej potrzeby. Twórcy przez długie lata pracowali w zróżnicowanych środowiskach łączących biznes, kreatywność z branżą technologiczną czy produkcyjną. Doświadczyli problemów komunikacyjnych i ich konsekwencji zarówno w małych kilkuosobowych lokalnych firmach jak i globalnych korporacjach. Widzieli także jaką trudność stanowi wdrożenie jakiejkolwiek inicjatywy z obszaru D&I, gdzie według badań 41% managerów nie ma czasu na takie działania, a zaledwie 30% firm ma strategię ich wdrożenia.

W dużych korporacjach i lokalnych firmach

Empatyzer powstał z potrzeby likwidowania napięć i konfliktów wynikających z różnic osobowościowych bądź różnic międzykulturowych, które występują nie tylko w dużych korporacjach ale ku zaskoczeniu wielu także w lokalnych firmach. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na ruchy migracyjne, ale także ze względu na różne przekonania osób mieszkających nawet w niewielkiej odległości między sobą. Występujące problemy w komunikacji nierzadko sprawiają, że świadomie ograniczają oni ilość spędzanego czasu w pracy, celowo zmniejszając efektywność czy unikają niektórych osób.

– Nie wystarczy samo zrozumienie, że się różnimy. Chociaż i z tym jest problem. Problem polega na tym, że najpierw trzeba zrozumieć konkretną różnicę między konkretnymi ludźmi, potem wybrać odpowiedni styl komunikacji, a na koniec go zastosować. To wymaga wrażliwości, wiedzy, wysiłku i czasu jednocześnie. Dla większości ludzi to po prostu zbyt wiele. Ktoś tę pracę musi za nas wykonać i tym kimś jest Em, która załatwia cały proces za nas i podaje konkretną poradę - mówi Piotr Golczyk, CEO w firmie Empatyzer - Z jednej strony skraca drogę, a z drugiej uczy różnorodności i radzenia sobie z nią w praktyce. Po to właśnie powstał Empatyzer. Pomaga ludziom nadawać na tej samej fali – dodaje.

Jak działa Empatyzer?

Pierwszy na świecie cyfrowy trener komunikacji poznaje konkretne osoby, a tym samym przyswaja różnice osobowościowe i międzykulturowe między nimi, opierając się na najnowszych osiągnięciach naukowych w badaniach nad osobowością oraz rzetelnych narzędziach psychometrycznych. Na tej podstawie podpowiada użytkownikom na czacie, wideo czy w wiadomościach e-mail, w jaki sposób rozmawiać, aby unikać niepotrzebnych napięć i nieporozumień. Z drugiej strony, poprzez swoje porady, uczy ich również tego, że różnimy się od siebie, a przy tym wskazuje skuteczne sposoby na zarządzanie tą różnorodnością. W ten sposób buduje u pracowników poczucie przynależności do zespołu, pomagając im zwiększać efektywność w zespole dzięki dobrym, autentycznym relacjom.

Co istotne, aplikacja integruje się z istniejącymi narzędziami do komunikacji online, jak i utrwala efekty tradycyjnych szkoleń.

Rozwiązanie dedykowane jest zespołom i firmom każdej wielkości, bez względu na rodzaj i specyfikę prowadzonej działalności. Korzystać z niej mogą nie tylko pracownicy HR myślący o wdrożeniu Empatyzera jako alternatywy lub uzupełnienia dla tradycyjnych szkoleń z komunikacji, ale także szefowie zespołów, którzy chcą lepiej zrozumieć z kim pracują i jak powinni się komunikować z poszczególnymi osobami.

Aplikacja Em może okazać się również przydatna w relacji pacjent-lekarz.

– Współczesne badania wskazują jednoznacznie, że jakość komunikacji między lekarzem, a pacjentem ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności leczenia. Empatyzer mógłby pomóc lekarzowi w dobraniu odpowiednich środków komunikacji i zwiększyć skuteczność leczenia lub pomóc w szkoleniu przyszłych lekarzy – przekonuje Piotr Golczyk.

Drugim obszarem, gdzie aplikacja może znaleźć zastosowanie jest edukacja szkolna. Okres dorastania jest wystarczająco trudny i bez szeroko rozumianych problemów w komunikacji z rówieśnikami. O ile dojrzałe firmy pompują duże środki w budowanie umiejętności radzenia sobie w zróżnicowanym środowisku wśród dorosłych ludzi, o tyle młodzież zostawia się samej sobie bez wsparcia i to w okresie gdy budowanie relacji jest kluczowe dla zdrowego rozwoju. Jak twierdzi Piotr Golczyk, to jeden z powodów, dla których Empatyzer będzie prawdopodobnie dostępny za darmo dla wszystkich szkół i ośrodków edukacyjnych, służąc nie tylko jako narzędzie pracy dla szkolnych pedagogów czy wychowawców, ale też jako pomoc w codziennej komunikacji online dla młodzieży.

Narzędzie jest w fazie prototypu i aktualnie jest intensywnie testowane i rozwijane. Wersja gotowa do sprzedaży powinna pojawić się na rynku w sierpniu br. Narzędzie będzie udostępniane małym zespołom za darmo. Dla większych organizacji będzie dostępne odpłatnie na zasadzie subskrypcji. Wyjątkiem będą wspomniane placówki oświatowe.