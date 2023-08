Empik emocjami promuje Empik Foto

Kampania Empik Foto zachęca do zamawiania i wywoływania zdjęć w aplikacji EmpikFoto, ponieważ wakacje to czas, w którym wyjątkowo chętnie wywołujemy odbitki, ale również tworzymy tematyczne fotoksiążki. Marka Empik Foto przekonuje, że najlepszym sposobem na utrwalenie letnich wspomnień może być „wywołanie wspomnień” w postaci fizycznych pamiątek, takich jak fotoksiążka, harmonijka ze zdjęć czy odbitki.

W ramach kampanii „Wywołaj prawdziwe emocje” powstała seria zdjęć produktowych oraz trzech filmów, z krótkimi scenami nawiązującymi do wakacyjnego klimatu. Każda z emocjonalnych scen video zatrzymuje się i w formie zdjęcia trafia do jednego z produktów Empik Foto, które można zamówić przez stronę www.empikfoto.pl lub aplikację Empik Foto.

Przygotowane materiały można zobaczyć pod poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=D9lK1r7oPbo

https://www.youtube.com/watch?v=hn4bAGqGVZI

https://www.youtube.com/watch?v=CvlcJD2YHCA

Za koncepcję kampanii, ideę kreatywną i produkcję materiałów wideo i zdjęć odpowiada agencja Cut The Mustard.

