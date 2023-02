Empik modernizuje sklepy w całej Polsce. Będzie jasno i energooszczędnie

Grupa Hurtowni Elektrotechnicznych Grodno przeprowadziła modernizację oświetlenia w 208 placówkach sieci Empik w całej Polsce.

Dzięki wymianie oświetlenia w sieci Empik na oprawy Philips LED zużycie energii generowane przez oświetlenie dla całej sieci spadło o ok. 40 proc.

Rozwiązanie korzystne ekonomicznie i ekologicznie

Głównym wymogiem inwestora, czyli firmy Empik, była kompleksowość obsługi oraz energooszczędny produkt, dlatego przy modernizacji zastosowane zostały dwie grupy produktów Philips: linie świetlne dla sufitów otwartych oraz panele dla sufitów modułowych - informuje Signify.

Oświetlenie zostało wymienione w salonach Empik, na witrynach oraz w przestrzeniach socjalnych - wszędzie działają obecnie energooszczędne oprawy marki Philips LED.

- Z miesiąca na miesiąc energia staje się coraz droższa, co mocno odczuwa cały rynek. Dlatego naturalnym krokiem było poszukiwanie oszczędności w tym obszarze. Zależało nam na tym, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty oraz uzyskać zwrot z inwestycji poniżej jednego roku. Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów okazała się wymiana oświetlenia na Philips LED w całej sieci - mówi Rafał Długosz, manager Działu ds. Development Empik. - Ponadto zmiana ta wpływa pozytywnie na redukcję śladu węglowego, co jest dla nas nie mniej istotne. Wreszcie to także większa atrakcyjność ekspozycji oraz komfort naszych pracowników i klientów odwiedzających sklepy – dodaje.

- Największym wyzwaniem była logistyka, ponieważ chodziło o wymianę oświetlenia w 208 sklepach w całej Polsce. Musieliśmy mieć pewność, że produkty dotrą na czas, że nie będzie żadnych przestojów realizacji. spięcie wszystkich terminów wymagało sporo determinacji, ale finalnie, dzięki partnerskiej współpracy wszystkich zaangażowanych stron wszystko poszło zgodnie z planem – wyjaśnia Jarosław Skonieczka, dyrektor ds. oświetlenia Grodno.

Jak informuje, w porównaniu do stosowanych poprzednio opraw LED starej generacji, instalacja oświetlenia Philips LED umożliwia znaczne obniżenie kosztów energii. Różnica w zużyciu energii przed i po wymianie, dla kilkunastu losowo lokalizacji wynosi od 39 do 45 proc. przy jednoczesnym zwiększeniu standardu oświetlenia. Wdrażane w ramach modernizacji rozwiązania pozwalają także generować pozytywny wpływ nie tylko na doświadczenia zakupowe klienta, ale i na środowisko, są więc opłacalną inwestycją dla firmy. Ograniczanie śladu węglowego jest istotne przez pryzmat wszystkich obszarów działalności, a więc też poprzez stosowanie narzędzi i rozwiązań, które przekładają się na realizację tego celu.

Signify stawia na zrównoważony rozwój

Rozwiązania oświetleniowe od Signify wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju. Od sposobu ich projektowania, wytworzenia komponentów, przez ich pakowanie, transport, a następnie użytkowanie. Dzięki integracji modułów LED i zamocowaniu opraw w szynach nośnych, poprawia także ekspozycję towaru i podnosi estetykę nowoczesnej przestrzeni handlowej sklepów.

- Niektórych efektów po modernizacji nie widać gołym okiem. Dobrym tego przykładem jest właśnie redukcja śladu węglowego. To znaczący krok w realizacji założeń europejskiego Zielonego Ładu. Zakładają one, że do 2050 roku gospodarka powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. W Signify zrealizowaliśmy ten cel już w 2020 roku. Teraz chętnie wspieramy w podobnych działaniach naszych partnerów – komentuje Rafał Olborski, Key Account Manager Signify

Signify podejmuje wiele inicjatyw na rzecz klimatu, m.in. od wielu lat realizuje program zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat”. Opracowała program Green Switch dotyczący ograniczania emisji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i uczestniczy w inicjatywie „Race to Zero”.