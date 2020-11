Empik znalazł sposób na rozładowanie kolejek: skanowanie produktów i płatności telefonem w aplikacji

fot. materiały prasowe

Od 26 listopada w niektórych salonach Empik dostępna jest nowa usługa pozwalająca na samodzielne skanowanie produktów i opłacanie zakupów w aplikacji mobilnej, bez konieczności podchodzenia do kasy. Z Premium Pay&Go mogą korzystać wszyscy użytkownicy Empik Premium i Empik Premium Free. Do końca roku usługa ma być aktywna w 50 największych salonach marki w całym kraju.

Klienci sami zeskanują produkty i zapłacą za nie bezpośrednio w aplikacji mobilnej Empik – szybko i wygodnie. Pozwala to również na ograniczenie kolejek do kas w sezonie wysokiej sprzedaży. Obecnie trwa faza testowa usługi w 10 lokalizacjach. Do końca roku obejmie kolejne 40 sklepów, a docelowo wszystkie Empiki w kraju.



Połączenie świata rzeczywistego z cyfrowym stanowi filar strategii rozwoju Grupy Empik. Priorytetem dla firmy jest skuteczne odpowiadanie na rosnące wymagania klientów, w tym potrzebę dokonywania wygodnych i szybkich zakupów, a także zmieniające się okoliczności mające wpływ na rzeczywistość gospodarczą – w tym obecna pandemia.

– Znaczenie aplikacji mobilnej Empik stale rośnie, obecnie odpowiada ona już za ponad 20% zakupów dokonywanych na platformie Empik.com. Nasza aplikacja jest najlepiej oceniana w całej kategorii shopping zarówno w Play Store, jak i App Store. W najnowszej wersji pojawiła się w niej nowa funkcja, jeszcze bardziej ułatwiająca zakupy w salonach. Dzięki Premium Pay&Go klient, wchodząc do salonu, może na miejscu podjąć decyzję czy chce iść z produktem do tradycyjnej kasy czy samodzielnie zakończyć zakupy, zapłacić aplikacją i wyjść ze sklepu - mówi Grzegorz Bieszke, Head of Customer Experience w Empiku



Aby skorzystać z Premium Pay&Go należy jednorazowo zaakceptować regulamin usługi, włączyć geolokalizację oraz potwierdzić numer telefonu. Płatność odbywa się automatycznie, w ramach podpiętej do konta karty płatniczej. W przyszłości do dostępnych form płatności dołączą także Apple Pay, Google Pay i Blik.

Podczas wizyty w salonie wystarczy zeskanować wybrane produkty za pomocą aplikacji, a następnie sfinalizować zamówienie przy jednym ze specjalnych punktów płatności znajdujących się na terenie sklepu. Służą one również do odbezpieczenia produktów oraz zeskanowania kodu QR inicjującego płatność. Paragon elektroniczny pozostaje dostępny na koncie użytkownika w aplikacji, możliwe jest także uzyskanie go w formie papierowej – wystarczy poprosić o to obsługę.