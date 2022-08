Emplocity zintegrowało HireBota z systemem do rekrutacji w Polsce

eRecruiter to tzw. ATS (ang. Applicant Tracking System) i jest najczęściej wykorzystywanym w Polsce systemem do rekrutacji, który wspiera rekruterów w pracy zdalnej, rekrutowaniu talentów i zarządzaniu aplikacjami z wielu źródeł. Z systemu skorzystało już ponad 1600 firm, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych z kilkudziesięciu branż.

- Sztuczna inteligencja HireBota odpowie na typowe pytania kandydata, przeprowadzi standardowe testy, dopasuje kandydata do oferty i wykona screening. Aplikacje kandydatów obsłużonych przez HireBota są automatycznie przenoszone do systemu eRecruitera, do dalszego procesowania. Istotną korzyścią integracji dla użytkownika HireBota jest oszczędność czasu. Dzięki temu rekruterzy będą mogli poświęcić go na rozmowy z kandydatami wybranymi do kolejnych etapów – podkreślił Arkadiusz Talun, CTO Emplocity SA.