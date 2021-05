Eobuwie.pl będzie miało magazyn na 3 mln par butów

Eobuwie.pl rozbudowuje magazyn, fot. materiały prasowe

Nowy magazyn “K3” o powierzchni 15 tys. m kw docelowo pomieści ponad 3 mln par butów. Magazyn będzie wspierał procesy logistyczne przy wysyłce 177 tys. produktów z oferty eobuwie.pl oraz 103 tys. produktów z portfolio Modivo.

Do tej pory spółka miała w swojej siedzibie do dyspozycji dwa magazyny. Wykorzystywane są do przechowywania towarów i ich rozdystrybuowania na wszystkie rynki europejskie, na których spółka jest obecna zarówno pod brandem eobuwie.pl, jak i Modivo. Trzeci magazyn o powierzchni 15 tys. m kw, nad którym właśnie finalizuje prace, wesprze proces dostaw.

Eobuwie.pl z trzykondygnacyjnym magazynem

Nowy magazyn “K3” zajmuje trzy kondygnacje, zapewniając o jeden poziom składowania więcej niż dotychczasowe obiekty. Funkcjonowanie magazynu wspiera sprawdzona, zaawansowana automatyka: transportery, taśmociągi oraz roboty pickingowe. Magazyn docelowo pomieści ponad 3 mln par butów.

- To rozwinięcie sprawdzonego konceptu. Zachowujemy ciągłość funkcjonowania dotychczasowej powierzchni magazynowej i optymalizujemy zasoby. Zależy nam na scentralizowaniu wszystkich operacji. Efektem zmian ma być usprawnienie procesu dostaw, który w całości chcemy realizować właśnie w tej nowej części - mówi Marcin Grzymkowski prezes eobuwie.pl.

Już niebawem eobuwie.pl uruchomi także zapowiadane centrum logistyczne w Bukareszcie. Wesprze ono dostawy na kluczowych dla spółki rynkach: Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Bukareszcie klienci zyskają dostęp do usługi Same Day Delivery - dostawy tego samego dnia.