eobuwie.pl centralizuje system zarządzania informacją produktową

W eobuwie.pl zakończyło się wdrożenie systemu Akeneo PIM do zarządzania informacją produktową. Projekt został zrealizowany przez Exorigo-Upos S.A.

eobuwie.pl poszukiwało scentralizowanego i efektywnego systemu zarządzania informacją produktową dla różnych kanałów e-commerce. Ze względu na trwającą ciągle ekspansję zagraniczną, firmie zależało na uwzględnieniu w rozwiązaniu obsługi wielojęzyczności oraz wsparcia dla prac wieloosobowego zespołu zaangażowanego w tworzenie i weryfikację danych produktowych.

Akeneo PIM (Product Information Management) to zaawansowany CRM dla produktów, który służy do wzbogacania, dobierania oraz publikowania treści. Jest przydatny zwłaszcza w e-commerce dla podmiotów, którym zależy na szybkim time to market dla różnych kanałów sprzedaży i odmiennych lokalizacji geograficznych.

– Zależało nam na ujednoliceniu informacji produktowej w ramach grupy CCC i na sprawnym zarządzaniu nią. Po stronie firmy to ogromne wolumeny danych, które wymagają uporządkowania, a po drugiej są klienci, którzy oczekują jasnej i precyzyjnej komunikacji na temat naszej kompleksowej oferty -- powiedział Michał Śpiewak – CTO, eobuwie.pl S.A.