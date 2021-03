EPP uruchamia aplikację dla najemców swoich centrów handlowych

EPP Connect – narzędzie do współpracy ze społecznością najemców, fot. mat. pras.

EPP, największy właściciel centrów handlowych w Polsce, wspólnie z firmą Chainels uruchomił aplikację EPP Connect – narzędzie do współpracy ze społecznością najemców. Narzędzie wprowadzane usprawni przepływ informacji i pozwoli na bieżące otrzymywanie informacji zwrotnych od partnerów biznesowych firmy. EPP Connect jest już dostępne dla najemców EPP w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie i Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, a jego wprowadzenie w całym portfolio przewidziano na I kwartał br.

Platforma działa z poziomu przeglądarki internetowej oraz w formie aplikacji do pobrania w Google Play lub App Store. Aplikacja pomaga zarządzać szerokim zakresem działań związanych z operacjami centrów handlowych. EPP Connect może być wykorzystywane przez menedżera sklepu lub jego pracowników do kontaktu z zespołem centrum handlowego i szybkiego otrzymywania ważnych komunikatów. Korzystając z jednej, łatwej w obsłudze platformy, najemcy mogą zgłaszać prośby do dyrekcji centrum handlowego i być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi informacjami, wydarzeniami, alertami i pracami konserwacyjnymi w obiekcie.

Rozwiązanie pozwala na łatwiejszy i szybszy przepływ danych niezbędnych do współpracy na linii wynajmujący-najemca centrum, a także ich analizę i generowanie raportów. Funkcjonalność EPP Connect ułatwia zgłaszanie problemów technicznych i monitorowanie statusu zgłoszenia. Dostęp do centrum pomocy umożliwia najemcom otrzymywanie szybkich odpowiedzi na zapytania. Dodatkowo platforma pozwala dzielić się opiniami poprzez udział w ankietach lub dodawanie komentarzy. Jest również wyposażona w przycisk alarmowy, wykorzystywany w wyjątkowych sytuacjach, zapewniając natychmiastowy przepływ informacji i szybką reakcję. Najemcy mogą także oferować sobie nawzajem atrakcyjne rabaty wzmacniając współpracę w ramach społeczności danego centrum handlowego.

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Portfel firmy obejmuje 32 projekty (25 handlowych, 6 biurowych oraz jeden wielofunkcyjny w trakcie planowania) o łącznej wartości ponad 2 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion mkw.