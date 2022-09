ES SYSTEM K pomaga Żabce w oszczędzaniu energii

System Smart Shop Control. Energia pod pełną kontrolą

Środowiskiem pracy urządzeń jest system Smart Shop Control. To zaawansowane rozwiązanie z segmentu Internet of Things (IoT) pozwala franczyzobiorcom w prosty sposób zarządzać pracą wszystkich urządzeń elektrycznych. Daje też wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego?

– Dzięki Systemowi SSC o przyjaznym interfejsie dostępnym zarówno w wersji mobilnej, jak i webowej, pracownicy sklepu oraz serwisanci mogą zdalnie, o dowolnej porze monitorować i regulować parametry pracy urządzeń chłodniczych, oświetlenia i wszystkich innych sprzętów elektrycznych znajdujących się w sklepie – wyjaśnia Andrzej Konsor, Prezes Zarządu ES SYSTEM K SP. Z O.O. – Moduł ten ułatwia więc zapobieganie awariom oraz optymalizowanie pracy urządzeń w celu zredukowania zużycia energii – podkreśla.

Smart Lighting i Hybrid System

Uzupełnieniem systemu Smart Shop Control w nowej poznańskiej Żabce EKO stał się moduł Smart Lighting, pozwalający na inteligentne sterowanie oświetleniem sklepu i wnętrza mebli chłodniczych. I jedno, i drugie dostosowuje do warunków otoczenia oraz do liczby klientów. Efektem są doskonale komfortowe warunki robienia zakupów przy niższym zużyciu energii.

Do tej pory, aby zapanować w sklepie nad pożądaną temperaturą, świeżością powietrza i odpowiednimi warunkami pracy – potrzebnych było kilka urządzeń. Ale teraz dostępne jest urządzenie Hybrid System, które chłodzi, klimatyzuje, ogrzewa, a także odpowiada za rekuperację całego obiektu łącznie ze strefą magazynową. Moduł integrujący te funkcje nie zajmuje wiele miejsca, co w sklepach typu convenience store jest sprawą nie do przecenienia. A inne korzyści? Poprawa jakości powietrza wpływa na lepsze samopoczucie obsługi, sprzyja także towarom zarówno tym chłodzonym jak i suchym. Pozwala także na znacznie krótszy tryb pracy sekcji grzewczo – klimatyzacyjnej dając znaczne oszczędności energii. Ponadto urządzenie usuwa drobnoustroje, alergeny i szkodliwe pyły z otoczenia.

Shelf Cooler – półka jak wkład chłodzący

Na wspomniane wnętrza witryn warto zwrócić szczególną uwagę. Tradycyjne półki w meblach chłodniczych funkcjonują jak wykonane z blachy tace, zawieszone na plecach regału. Ich wersje zastosowane przez firmę ES SYSTEM K przypominają w swej konstrukcji kaloryfer. Wypełnia je ciecz zdolna magazynować chłód i oddawać go w najbardziej krytycznych momentach pracy witryny. Ta nowość ma wiele zalet. Pozwala na szybsze schłodzenie produktów w czasie zatowarowywania. Redukuje wzrost temperatury w czasie, gdy klienci wybierają produkty. Chroni żywność w trakcie zewnętrznych awarii zasilania. A w rezultacie podnosi sumaryczną efektywność energetyczną układu chłodniczego.

Hemp Insulation, czyli konopie w nowej roli

W urządzeniach chłodniczych firmy ES SYSTEM K zastosowano także w pełni naturalną izolację wykonaną z konopi siewnych. To obiecująca alternatywa dla stosowanej powszechnie pianki poliuretanowej. Konopie okazują się mieć znakomite walory termoizolacyjne, a przy tym są wolne od substancji toksycznych i w pełni biodegradowalne. Po wycofaniu szafy chłodniczej lub mroźniczej z eksploatacji, mogą zostać po prostu przekazane do kompostowni. Sama w sobie uprawa konopi przemysłowych zresztą też jest korzystna dla środowiska.

Szafa mroźnicza Primus i drzwi, które prowadzą w stronę ekologii

W skali sklepu spożywczego to właśnie praca szaf mroźniczych stanowiła dotąd najwyższe obciążenie zarówno pod względem kosztów, jak i emisji dwutlenku węgla. Dlatego firma ES SYSTEM K zdecydowała się zaangażować w powstanie modelu, który dziś wyróżnia się najniższym zużyciem energii na rynku. – Osiągnięcie to jest wynikiem zastosowania Energy Saving Doors i optymalizacji pracy urządzenia, co daje nieosiągalne dotąd oszczędności – podkreśla Andrzej Konsor. – Porównując konsumpcję energii w tradycyjnych szafach z urządzeniem klasy Primus wyposażonym w ESD, oszczędności sięgają do 70 % i skutkują zwrotem z inwestycji już po kilku miesiącach – zaznacza. Wspomniane Energy Saving Doors (ESD) to innowacyjne drzwi oparte na konstrukcji z profili kompozytowych, które pozwoliły na eliminację elementów grzejnych do niezbędnego minimum.