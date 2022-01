Esotiq: Ponad 11 mln zł na autonomiczny sklep z bielizną

NCBiR przyznało spółce dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 732 343,75 zł. Wydatki będą rozliczane w formie refundacji kosztów faktycznie poniesionych w odniesieniu do kategorii wydatków bezpośrednich oraz stawki ryczałtowej w odniesieniu do kategorii kosztów pośrednich. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Esotiq prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu przez okres trzech lat od dania zakończenia jego realizacji - podano w komunikacie.

Autonomiczny sklep z bielizną

Esotiq & Henderson S.A. umacnia pozycję rynkowego lidera oferując klientkom wysokiej jakości bieliznę, a koncepcja sklepu autonomicznego jest istotnym elementem rozwijanego przez spółkę innowacyjnego modelu budowania relacji z klientkami, opartego o nowoczesne technologie. Lata doświadczeń skierowały uwagę Esotiq na szerszy aspekt kobiecych oczekiwań – wychodzący poza obecne przyzwyczajenia zakupowe. - Dlatego już dziś patrzymy w kierunku potrzeb KOBIETY JUTRA, doskonaląc markę ESOTIQ zarówno od strony oferty produktowej, jak również pod względem dostarczanego doświadczenia zakupowego, wdrażając np. mobilną aplikację umożliwiającą idealne dopasowanie biustonoszy. Autonomiczny salon z bielizną – miejsce, gdzie zakup będzie w pełni bezkontaktowy, przez co maksymalnie intymny, jest kolejnym krokiem w tworzeniu unikalnych, wielokanałowych doświadczeń zakupowych odpowiadających na różnorodne kobiece potrzeby- podaje spółka.