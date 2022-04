Estoński fintech Montonio rozpoczyna działalność w Polsce

Spółka jest obecna w ponad 3 tysiącach sklepów internetowych w Litwie, Łotwie i Estonii, w niespełna rok od powstania.

To jedna z niewielu platform umożliwiających płatności za pomocą Revolut, która działa w Polsce i krajach bałtyckich.

Montonio ogłasza również zamknięcie rundy inwestycyjnej serii A w kwocie 11 mln euro. Głównym inwestorem jest Index Ventures, który stoi za sukcesem m.in. Revolut i Adyen.

Z krajów bałtyckich do Polski

Montonio jest jedną z najczęściej wybieranych platform płatności dla e-commerce w krajach bałtyckich. Oferuje kompleksową obsługę sklepów internetowych w zakresie m.in. dostarczania infrastruktury płatności bankowych oraz obsługi finansowania zakupów przy użyciu modelu ratalnego i płatności odroczonej (BNPL). Wkrótce wdrożona zostanie funkcjonalność pozwalająca sprzedawcy za pomocą jednego przycisku zaadresować przesyłkę, a klientowi końcowemu dokonać ewentualnego zwrotu towaru.

W niespełna rok od rozpoczęcia działalności spółka zdobyła aż 10% udziału w rynku w krajach bałtyckich, nawiązując współpracę z ponad 3 tysiącami sklepów internetowych w Litwie, Łotwie i Estonii. Teraz fintech rozpoczyna działalność na polskim rynku i jako jeden z niewielu w Polsce oraz państwach bałtyckich może pochwalić się pełną integracją swojego systemu płatności z aplikacją Revolut. Pozycję spółki dodatkowo umacniają partnerstwa technologiczne z gigantami rodzimego rynku płatności, jak BLIK. Firma planuje skalować swoją działalność na całą Europę.

„Payment orchestration”

- Działamy w modelu tzw. payment orchestration. Oznacza to jedno narzędzie do zarządzania całym procesem zakupowym w sklepie internetowym, włączając w to wszystkie najpopularniejsze na danym rynku metody płatności czy metody finansowania zakupu. Wszystko w oparciu o przyjazne we wdrożeniu API, które jest naszą przewagą konkurencyjną - mówi Andrzej Bagiński, Country Launcher w Montonio.

11 mln euro na rozwój

Montonio ogłasza również zamknięcie rundy inwestycyjnej serii A w kwocie 11 mln euro. Finansowanie pochodzi zarówno od dotychczasowych, jak i nowych inwestorów, m.in. polskiego funduszu FF Venture Capital oraz lidera rundy Index Ventures, który stoi za sukcesem m.in. w Revolut i Adyen. W rundzie wzięli udział także prywatni inwestorzy związani z Bolt, Wise (kiedyś TransferWise), Pipedrive oraz Adyen. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ekspansję rynkową oraz poszerzenie wachlarza produktowego. Firma nie wyklucza także inwestycji w rozwój zespołu deweloperskiego w Polsce.

Obecnie w Polsce działa ponad 50 tys. sklepów internetowych. Według prognoz, wartość polskiego rynku e-commerce w 2026 roku osiągnie pułap 162 mld zł.