Eurocash Serwis z nowym magazynem w Toruniu i na dłużej w Gdańsku

Eurocash Serwis w Panattoni Park Toruń

Panattoni Park Toruń to nowy obiekt na mapie inwestycji realizowanych przez Panattoni, lidera rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Z uwagi na lokalizację w pobliżu autostrady A1, oferowana przestrzeń magazynowo-biurowa stanowi doskonałą bazę do prowadzenia operacji zarówno na północy, jak i na południu kraju. W ramach parku do użytku oddany zostanie budynek klasy A z modułami dostosowanymi do potrzeb klientów.

Eurocash Serwis zostaje w Panattoni Park Tricity West

Firma Eurocash Serwis przedłużyła także w ostatnim czasie umowę najmu w Panattoni Park Tricity West, gdzie korzysta z 2700 mkw. powierzchni magazynowej i 300 mkw. biur.

Eurocash Serwis - co wiemy o spółce

Spółka Eurocash Serwis należy do grupy Eurocash S.A. i zajmuje się zaopatrywaniem sklepów w produkty impulsowe, czyli umieszczane w strefie kas (słodycze, wyroby farmaceutyczne, napoje). W obszarze działalności spółki jest też dystrybucja papierosów i pozostałych wyrobów tytoniowych. Eurocash Serwis dysponuje flotą ponad 300 samochodów, które rozwożą towary do punktów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kontaktem z klientami zajmuje się ponad 160 przedstawicieli handlowych i pracowników działu telemarketingu. W negocjacjach obu umów najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.