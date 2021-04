Eurocash z nowym projektem technologicznym. Instalacja w 4 tys. sklepów

Sklepy mają możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę systemu kasowego oraz dostęp do IPH za 1 zł, fot. Eurocash

Innowacyjna Platforma Handlu (IPH) to nowa technologia opracowana przez Grupę Eurocash. Jest to zintegrowany system do zarządzania sklepem, który łączy właścicieli placówek z ich klientami, a także producentami. Technologia dostępna jest w 1 400 sklepach w Polsce.

Technologia pozwala m.in. na obsługę transakcji sprzedaży, samodzielne implementowanie promocji oferowanych bezpośrednio przez dostawców, zarządzanie asortymentem i dokumentacją oraz analizę danych. IPH przeszła już fazę testów – obecnie korzysta z niej 1 400 sklepów, m.in. sieci ABC, Groszek i Euro Sklep. Do końca 2021 r. Grupa planuje zwiększyć ich liczbę do 4 000 placówek.

– To dla nas ważna chwila. Po sukcesie platform eurocash.pl i eurocash.pl Market przyszedł czas na zintegrowany system do zarządzania sklepem tam, gdzie jego serce, czyli w strefie kasowej – mówi Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash. Nasz kolejny projekt przeszedł pomyślnie fazę testów, spełnia swoje zadanie i jest realnym wsparciem dla właścicieli sklepów w całej Polsce. Udostępniając to kompleksowe narzędzie mam poczucie, że w realny sposób zrównujemy szanse i możliwości technologiczne niezależnych sklepów wobec wielkich centralnie zarządzanych sieci handlowych – dodaje Luis Amaral.

Jak działa Innowacyjna Platforma Handlu?

Innowacyjna Platforma Handlu to wielozadaniowe rozwiązanie oparte o system POS. Wdrażając rozwiązanie w swoim sklepie przedsiębiorca może wybrać proponowany kompaktowy system kasowy albo pozostać przy swoim starym urządzeniu i zainstalować jedynie software obsługujący IPH. Decyzja należy do przedsiębiorcy. Obecnie platformy używa ponad 780 właścicieli sklepów ABC, 470 sklepów Groszek i blisko 150 Euro Sklep. 420 spośród nich zdecydowało się na dołączenie do platformy wraz z wymianą kas fiskalnych na autorski system kasowy IPH POS.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności IPH jest możliwość samodzielnego implementowania promocji przez właścicieli sklepów. To przedsiębiorcy, znając preferencje swoich klientów, decydują o tym, które z ofert dostawców oraz sieci wybrać. Warto dodać, że integracja systemu z aplikacjami konsumenckimi sieci pozwala na bezpośrednie komunikowanie się właściciela sklepu z jego lokalnymi klientami.