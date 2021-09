Europejczycy bardziej skłonni płacić elektronicznie

Partnerem badania m.in. w Polsce była Visa, a jego realizację powierzono agencji badawczej ARC Rynek i Opinia.

Pandemia jeszcze bardziej przyśpieszyła widoczne już od kilku lat zmiany w zachowaniach zakupowych i płatniczych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wśród metod płatności w sklepach tradycyjnych karty płatnicze mają w naszym kraju niemal tyle samo zwolenników (96 proc.) co gotówka (97 proc.). Różnica widoczna jest jednak w deklaracjach co do przyszłego wykorzystania tych form płatności. Aż 22 proc. badanych przewiduje, że po pandemii będzie częściej korzystać z płatności kartami, a jedynie 5 proc. wskazuje, że będzie to robić rzadziej niż przed pandemią. W przypadku gotówki trend jest odwrotny – tylko 10 proc. deklaruje jej częstsze wykorzystanie, a dwukrotnie więcej zamierza korzystać z niej rzadziej. Dodatkowe wnioski płynące z badania wskazują, że w trakcie pandemii najbardziej brakowało nam podróży, spotkań towarzyskich i korzystania z usług gastronomicznych.

– Z naszego badania wynika, że Polacy w większym stopniu niż pozostałe europejskie narody są przekonani, że możliwość zapłacenia za usługę kartą lub bezgotówkowo jest wyrazem spełnienia ich oczekiwań w zakresie komfortowej obsługi klientów. Widać, że zapewnienie dostępu do preferowanych przez nich metod płatności przestaje być traktowane jako wyraz nowoczesności, a staje się oczekiwanym standardem. To ważna wskazówka dla firm dostarczających nowoczesne rozwiązania płatnicze, takich jak eService. Ich rolą jest teraz nie tylko dostarczenie niezawodnych i bezpiecznych usług, ale także uczynienie ich jeszcze bardziej przyjaznymi i komfortowymi – uważa Joanna Seklecka, Prezes Zarządu eService.

Jak pandemia wpłynęła na zwyczaje zakupowe w Polsce?

W związku z licznymi obostrzeniami i zamknięciem wielu fizycznych punktów sprzedaży podczas pandemii, Polacy polubili zakupy w internecie. 20 proc. ankietowanych zamierza jeszcze częściej kupować online, podczas gdy 64 proc. chce to robić równie często jak do tej pory. Przy zakupach internetowych aż 20 proc. Polaków chętniej wybiera płatność kartą, natomiast 19 proc. planuje częściej niż przed pandemią korzystać z płatności za pomocą szybkiego przelewu. Polacy, kupując w internecie, sięgają obecnie też po opcję płatności przy odbiorze w sklepie stacjonarnym lub bezpośrednio u kuriera. Badani płacą wówczas kartą płatniczą (78 proc.) lub gotówką (86 proc.), stosując te metody zamiennie.

Zmianę widać również w płatnościach podczas zakupów w tradycyjnych sklepach. 22 proc. Polaków deklaruje, że będzie częściej płacić kartą, a jedynie 10 proc. chętniej wybierze gotówkę w przyszłości. W Polsce 19 proc. badanych będzie częściej niż przed pandemią robić zakupy w tradycyjnych sklepach, a 69 proc. chce tam kupować równie często.

Stosunek konsumentów do płatności w innych krajach europejskich