Exorigo-Upos rozwija e-Paragon+ dla retailerów i ich klientów

Przychody Exorigo-Upos z działalności w Polsce i za granicą wyniosły ok. 185 mln. zł, co oznacza 16 proc. wzrost w wyjątkowo wymagającym dla retailu okresie – informuje spółka. Poza kontynuacją współpracy ze stałymi klientami, firma pozyskała kilkanaście nowych, znaczących kontraktów. Rozbudowywana jest także oferta produktowa.

W związku z zapowiedziami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur powstało rozwiązanie SmartKsef. W ostatnich miesiącach zakończone zostały również prace nad usługą E-PARAGON+, która ma stanowić wsparcie w procesie digitalizacji i stopniowej rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych.

"E-Paragon+ od Exorgio Upos, którego wersja MVP jest gotowa do testów już od początku 2023 roku, to rozwiązanie oferujące szereg funkcji niedostępnych w systemie przygotowanym przez rząd" - informuje firma.

W segmencie software kontynuowany był rozwój architektury mikroserwisów, a w infrastrukturze – oferty cloud. Exorigo-Upos w 2022 r. dysponowało 400-osobowym serwisem terenowym, który dzięki 22 biurom zapewnia obsługę na terenie całej Polski. W tym okresie zrealizował on łącznie 147 tys. zleceń.

Hub płatniczy Cloud EFT

Firma jest autorem autorskiego rozwiązania w postaci hubu płatniczego Cloud EFT do obsługi transakcji kartami płatniczymi. Usługa, jako pierwsze polskie rozwiązanie, uzyskała certyfikat PCI P2PE. Zapewnia on o najwyższym poziomie ochrony danych z kart płatniczych. W ciągu ostatniego roku Cloud EFT przeprocesował prawie 800 mln transakcji na blisko 25 tys. stanowisk kasowych. Oznacza to wzrost o 160 mln transakcji w porównaniu z 2021 r. Zgodnie z oczekiwaniami, rekordowym miesiącem był grudzień, w którym wykonano 81 mln płatności z wykorzystaniem systemu. Rekord dzienny miał miejsce 23 grudnia, kiedy przekroczone zostały 4 mln transakcji.

- W 2023 weszliśmy w dobrej kondycji. Patrzymy jednak z uwagą na to, co dzieje się dookoła i aktywnie doradzamy naszym klientom, jak w okresie inflacji i recesji konsumenckiej, zachować balans pomiędzy oszczędzaniem, a inwestycjami w technologie. Dodajmy, że są one niezbędne tu i teraz do skutecznej analizy danych, doskonalenia customer experience czy lojalizacji klientów w retailu. Niemniej ważny jest kontekst przyszłego odbicia gospodarczego, który nastąpi i należy się do niego już dziś przygotować - mówi Grzegorz Rogaliński, prezes Exorigo-Upos.

Firma zrealizowała także projekty wdrożeń Adobe Commerce (Magento) oraz systemów PIM. Wśród najważniejszych są te dla 8a.pl czy grupy Amica, ale także wsparcie backendowe dla aplikacji Super-Pharm, która w ciągu 10 miesięcy od momentu jej udostępnienia przetworzyła 300 tys. zamówień. Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą technologiczno-doradczą Future Mind. Zlecenie było kontynuacją współpracy Exorigo-Upos z siecią drogerii, dla której w 2020 r. spółka zbudowała sklep internetowy. Łącznie, w systemach PIM wspieranych przez firmę znajduje się 30 mln produktów.

Exorigo-Upos tworzy zespół 1000 ekspertów, którzy od 30 lat dostarczają zaawansowane rozwiązania IT. Firma specjalizuje się w technologiach dla sektora retail. Pomaga w łączeniu offline z online. Zespół ekspertów do spraw Magento realizuje wdrożenia sklepów internetowych w oparciu o Adobe Commerce. Zapewnia również klientom rozwiązania typu PIM i Product Loader. Poza rozwiązaniami w zakresie software i hardware firma świadczy usługi wsparcia serwisowego o ogólnopolskim zasięgu.