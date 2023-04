ExtraHut otwiera dział UX Research

ExtraHut wykorzystuje badania UX do projektowania i transformacji produktów cyfrowych, tak by spełniały one potrzeby biznesu, odbiorców i rynku. Agencja kieruje się zasadą „Simple Works” (ang. proste działa) i pracuje w autorskim procesie „Learn-Build-Test” (z ang. poznaj-zbuduj-przetestuj). Z badań ExtraHut korzystali dotychczas m.in. Amazon, Indeed i Santander, natomiast w gronie klientów UX Fellows są firmy takie jak: Adobe, Audi i BOSCH.

„W projektach IT bardzo często pomija się badania. Tymczasem dobrze przeprowadzone badanie jest fundamentem dalszych działań. Bez niego pracuje się po omacku, tracąc czas, pieniądze i energię zespołu” – mówi Tomasz Kulczycki, Head of UX w ExtraHut – „Nie ma gwarancji, że sprawiający wrażenie świetnego pomysł zostanie dobrze odebrany przez rynek i przyniesie firmie spodziewane zyski”. Jak zauważa T. Kulczycki, zleceniodawcy badań UX często przekonani o tym, iż doskonale znają potrzeby swoich odbiorców, są zaskoczeni ich sposobem myślenia. Przykładowo, dzięki badaniom okazało się, iż odwiedzający strony internetowe instytucji finansowej są zmęczeni mnogością zamieszczanych na niej wykresów, z których i tak mało rozumieją. Organizacja współpracująca z muzykami zrozumiała, że ich serwis czytany jest przez odbiorców głównie na telefonach komórkowych, kiedy są oni w trasie koncertowej. Dostawca aplikacji dla inżynierów po bardzo prostym badaniu przekonał się, gdzie leży problem w jego komunikacji z projektantami– zmiana podejścia zaowocowała nie tylko lepszą współpracą z klientami, ale także nagrodą za najbardziej innowacyjny projekt wdrożony w przedsiębiorstwie.

„Dzięki badaniom UX poznajemy potrzeby biznesu oraz adresatów konkretnego rozwiązania jeszcze przed jego wdrożeniem. Możemy także obserwować zmiany tych potrzeb i na bieżąco dostosowywać do nich produkt. Poza tym, niejako przy okazji, mamy szansę odkryć nowe obszary rozwoju biznesu” – zauważa Patrycja Kołodziejczyk, UX Research Lead w ExtraHut – „Dodatkowo, my dzięki współpracy z UX Fellows sprawdzamy odbiór zagranicznych produktów w Polsce, ale także polskich na całym świecie, co może pomóc firmom podjąć lepsze dla nich decyzje biznesowe”.