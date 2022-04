Farmy akwaponiczne zapewnią świeżą żywność w miastach?

Na farmach akwaponicznych warzywa i ryby są produkowane w kontrolowanym środowisku przez 24 godziny na dobę. -Farma o wymiarach 1 000 mkw. wyprodukuje taką samą ilość ryb, jak 20 hektarowy staw i 18 000 m2 upraw polowych warzyw. W porównaniu z rolnictwem tradycyjnym, gospodarstwa akwaponiczne są w pełni zautomatyzowane i pozwalają zaoszczędzić do 95% wody. Możemy je budować w dowolnym miejscu. Na przykład w środku miast - podkreśla Michal Fojtík, jeden z założycieli organizacji Future Farming.

W Czechach Future Farming prowadzi gospodarstwo badawczo-naukowe we wsi Kaly oraz buduje duże gospodarstwo produkcyjne w Brnie. W pełni zautomatyzowane gospodarstwo będzie naszpikowane nowoczesną technologią, opartą na symbiozie - ryby dostarczają roślinom składników odżywczych, zaś rośliny oczyszczają wodę dla ryb.

Hale są wyposażone w nowoczesną technologię i dynamiczne oświetlenie LED. Wszystko jest stale monitorowane przez liczne czujniki (temperatury, światła, wilgotności, jakości roztworu itp.), które oceniają jakość warunków, w jakich rosną rośliny i ryby.

Brneńska farma składa się w sumie z 4 jednostek inwestycyjnych. - Pierwsza z nich jest już całkowicie ukończona. Ma 3000 metrów kwadratowych i już teraz uprawiamy tu warzywa i hodujemy ryby - mówi Michal Fojtík. Blok A pracuje w trybie testowym. Blok B elektrowni jest już także przygotowany do eksploatacji w trybie testowym. - Zakończyliśmy prace budowlane i instalację technologii i czekamy na podłączenie drugiej jednostki do sieci. Jak tylko to się stanie, zainaugurujemy działalność próbną również tutaj - dodaje.

Dwa ostatnie obiekty - duża hala rybna i blok elektrowni C - zostaną ukończone w drugiej połowie tego roku. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej, farma w Brnie będzie miała wydajność 2,1 tony warzyw

dziennie i 320 ton ryb rocznie. Warzywa będą zbierane przy użyciu innowacyjnej metody i systemu korzeniowego, dzięki czemu żywność pozostanie dłużej świeża na półkach sklepowych w dzielnicach - mówi Michal Fojtík z Future Farming.

Future Farming zamierza kontynuować budowę infrastruktury akwaponicznej. W Czechach farma w Letonicach jest na etapie planowania, a na Słowacji firma buduje swoją pierwszą zagraniczną farmę w Senicy niedaleko Bratysławy.