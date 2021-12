Firma Bezmięsny otwiera własne laboratorium

Laboratorium, które w rzeczywistości jest przestronną kuchnią techniczną wypełnioną najnowszymi sprzętami pozwalającymi przeprowadzać testy produktów, powstało z potrzeby rozwoju linii produktowych i tworzenia nowatorskich rozwiązań.

Bezmięsne Laboratorium

- To miejsce pomoże nam udoskonalić nasze produkty. To tu powstanie Bezmięsne Pepperoni 2.0 i tu opracujemy ofertę na grilla 2022. Wierzymy, że uda nam się stworzyć zupełnie nowe receptury i oferować smaki, których brakuje na rynku alternatyw. Bezmięsne Laboratorium jest odzwierciedleniem linii produkcyjnej w mikro skali, co pozwoli nam korygować receptury w niezwykle wczesnej fazie - mówi Rafał Czech, jeden z założycieli marki.

Bezmięsny Lab rozwija się pod skrzydłami głównego technologa marki - Eugeniusza Orłowskiego.

- Dział R&D pozwoli nam nie tylko na stworzenie nowych produktów, ale również na dogłębne przetestowanie ich. Czas produkcji nowego Bezmięsa waha się od 3 miesięcy do roku. W tym czasie każdy produkt przechodzi próby, zarówno w laboratorium, jak i na linii produkcyjnej, aż po testy smakowe wśród pracowników oraz wybranej grupy odbiorców. Nasze nowe laboratorium pozwoli nam na skrócenie tego czasu, dzięki czemu nasze produkty będą mogły szybciej pojawić się na półkach sklepowych - dodaje Igor Sadurski, drugi z założycieli Bezmięsnego.