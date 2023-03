Firma Sidel pomaga perfumerii Guerlain zwiększyć moce produkcyjne

Rozwiązanie to działa już w głównym zakładzie produkcyjnym firmy Guerlain w pobliżu Chartres we Francji. Guerlain jest spółką zależną domu produktów luksusowych LVMH, a zakład ten, znany jako La Ruche (ul), znajduje się w samym sercu francuskiej „doliny kosmetycznej”.

Firma Sidel ma już renomę w tym znanym na całym świecie obszarze, a

wiele innych luksusowych marek wybiera zrobotyzowane maszyny do pakowania w kartony, paletyzatory i rozwiązania kombi, aby zapewnić wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa produktu, których wymaga ta ekskluzywna branża. Przemysł produkcji szampana i koniaku również wybrał technologię firmy Sidel ze względu na jej możliwości dotyczące identyfikowalności i agregacji, podobnie jak przemysł farmaceutyczny, który wykorzystuje jeszcze bardziej złożone i rygorystyczne systemy serializacji oraz śledzenia ze znakowaniem, obserwacją i agregacją w czasie rzeczywistym.

„Firma Sidel uwzględniła każdy aspekt etykietowania, kontroli i odrzucania produktów, o który prosiliśmy, oraz dostosowała proces end-of-line do naszych potrzeb pod kątem identyfikowalności” – mówi Aurélien Bernier, kierownik projektu ds. zdolności inwestycyjnych w firmie Guerlain.

Zrobotyzowane rozwiązanie kombi dla pakowania i paletyzacji, zaprojektowane przez firmę Sidel do pracy na niewielkiej przestrzeni o

powierzchni mniejszej niż 20 m2, zarządza fizycznym przepływem produktów, skrzynek i palet. W ciągu minuty obsługuje 60 kartonów butelek produktów do pielęgnacji skóry w czterech formatach. Każdy karton, skrzynka i paleta jest oznakowana kodami kreskowymi i etykietami, które są sczytywane, rejestrowane i agregowane w centralnej bazie danych Guerlain. Oznacza to, że Guerlain w dowolnej chwili może potwierdzić pochodzenie produktu i jego pełną charakterystykę przeszukując swoją centralną bazę danych i usunąć wszelkie podrobione produkty, które nie zostały zarejestrowane, lub też zidentyfikować każdy produkt dystrybuowany na niewłaściwym rynku. Od urządzeń end-of-line firmy Sidel wymaga się przeprowadzania ponad 4000 wymian informacji na paletę w celu kontrolowania pełnego procesu jakości, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu dostępności i wydajności maszyny, z marginesami błędów mniejszymi niż 1% na zlecenie produkcyjne.

W tej branży oferującej wysoką wartość dodaną, dbałość o produkt i jego integralność mają kluczowe znaczenie. Kartony są w pełni chronione – od podającego pasa transmisyjnego, po sortowanie partii i pakowanie skrzynek – dzięki dopasowanemu pasowi i prowadnicom wyposażonym w ochronną powłokę filcową zapewniającą ograniczenie ścierania i tarcia.

„Zdawaliśmy sobie sprawę z reputacji firmy Sidel w zakresie wysokiego poziomu identyfikowalności i byliśmy pod wrażeniem jej zdolności do dostosowania i szczegółowej adaptacji automatyzacji do potrzeb naszych procesów i wymagań dotyczących identyfikowalności” – kontynuuje Aurélien.

„Firma Sidel musiała również dostosować swoje protokoły automatyzacji maszyn i komunikacji do naszej infrastruktury informatycznej i centralnej bazy danych – nie mogliśmy pozwolić na żadne modyfikacje, ponieważ ten sam system jest używany we wszystkich zakładach perfumeryjnych i kosmetycznych Grupy LVMH”.

Firma Sidel dostarczyła swojemu produkującemu towary luksusowe

klientowi zautomatyzowane i dopasowane do potrzeb rozwiązanie, jednocześnie ulepszając jego procesy dotyczące jakości. Jej elastyczność i specjalistyczna wiedza umożliwiły firmie Guerlain, mającej długą historię ręcznego wytwarzania produktów kosmetycznych, zachowanie precyzji i możliwości dostosowania obsługi ręcznej przy jednoczesnym przejściu na pełną automatyzację.