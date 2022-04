Firmy handlowe i spożywcze szukają sposobów na tańszą energię (webinar)

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ.

Udział w debacie wezmą Marek Wolniewicz, ekspert Facility Management w firmie handlowej Kaufland Polska Markety, mec. Aleksander Galos, główny prawnik Krynicy Vitamin, polskiego producenta napojów oraz Jacek Misiejuk, prezes firmy Enel X Polska, największego w Polsce agregatora DSR.

Rosnące koszty energii wywierają coraz większą presję na biznes i w naturalny sposób wpływają na ich konkurencyjność. Dlatego wiele polskich firm postanowiło dostosować swoje strategie, stawiając na optymalizację kosztów energii poprzez działania zwiększające efektywność energetyczną czy inwestycje we własne źródła energii.

Wojna za wschodnią granicą Polski wymaga mobilizacji wszystkich uczestników rynku energii i natychmiastowych działań, ukierunkowanych nie tylko na minimalizację kosztów energii, ale przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa jej dostaw.

Jednym ze sposób zapewnienia pewności dostaw energii jest DSR - (z ang. demand side response), czyli program czasowego obniżania zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci w kryzysowych momentach.

To stosunkowo nowa na polskim rynku technologia, działająca w ramach uruchomionego w 2021 r. w Polsce rynku mocy. Na świecie z powodzeniem jest rozwijana od kilkunastu lat. W Polsce też zyskuje coraz większą popularność i już kilkuset przedsiębiorców z powodzeniem w uczestniczy w programach DSR.

Programy DSR to mechanizm, który pozwala zwiększyć stabilność działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i zabezpieczyć go na wypadek niedoborów mocy wytwórczych energii.

Usługa DSR zakłada dobrowolne i krótkoterminowe obniżenie zużycia energii elektrycznej przez firmy lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Co ważne, firmy otrzymują do 200 tys. złotych rocznie za samą gotowość do redukcji 1 MW mocy w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Do takich sytuacji może dojść na przykład w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników: ekstremalnych temperatur, niskiej generacji energii z wiatru i słońca, awarii w elektrowniach lub nawet uszkodzeń linii energetycznych.