Firmy migrują do chmury

Według ekspertów pandemia może zwiększyć zaufanie do automatyki budynkowej wykorzystującej zewnętrzne serwery chmurowe.

Niższe koszty przechowywania danych w chmurze to nie jedyna zaleta takiego rozwiązania. Przy utrudnionym dostępie do obiektu np. w związku z Covidem serwisant może działać z zewnątrz, a część prac związanych z diagnostyką lub modernizacjami systemów można wykonać zdalnie.

Eksperci wskazują, że zewnętrzne serwery w ostatecznym rozrachunku są tańsze, ale koszty to tylko kolejna z zalet, inną jest wyższe bezpieczeństwo. Cyberataki od kilku lat w badaniach są wskazywane jako rosnące zagrożenie dla prowadzenia biznesu. 2020 rok, który ze względu na pandemię wpłynął na przenoszenie wielu operacji do Internetu, takie zagrożenia nasilił. Ataki na małe, lokalne, często zaniedbane serwery mają większą szansę powodzenia z punktu widzenia cyberprzestępcy.

Dane w zewnętrznej chmurze są bezpieczniejsze niż te przechowywane na lokalnych serwerach. Błędy typowe dla lokalnych serwerowni wynikające z czynnika ludzkiego to np. nieprzestrzeganie wytycznych producenta oprogramowania (np. co do regularnej zmiany hasła), korzystanie ze sprzętu firmowego nie tylko do celów zawodowych, instalowanie prywatnych aplikacji, a szczególnie komunikatorów, które mogą być bramą do ataku. Według raportu Gigamon właśnie ludzie są największym zagrożeniem dla ochrony baz danych. Przede wszystkim brak wykwalifikowanego personelu IT i niska świadomość zagrożeń.