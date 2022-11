Firmy spożywcze, które stawiają na zrównoważony rozwój, częściej osiągają zyski

Cechy liderów zrównoważonego rozwoju

- Raport ma na celu ukazanie sytuacji branży rolno-spożywczej, jeśli mówimy o niepewności, kryzysie związanym z wojną, inflacją, niedostępnością surowców, presją energetyczną wynikającą z wysokich cen energii. W raporcie przedstawiamy również wyzwania środowiskowo-klimatyczne i społeczne, a także to, jak na nie reagują firmy. Uwzględniamy to, co niosą za sobą regulacje prawne. Mam na myśli Europejski Zielony Ład, czyli unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, raportowanie ESG, ale też protokół GHG. Skutkiem zawirowań jest strategia przeczekania. Firmy patrzą na to, co jest „tu i teraz”, nie inwestują dużo, ale z raportu wyłania się obraz firm-liderów – mówi Małgorzata Bojańczyk. - Zidentyfikowaliśmy 25% polskich liderów w zrównoważonym rozwoju. Można powiedzieć, że jesteśmy na początku drogi, ale widzimy też, że już coś dzieje się w zakresie zrównoważonego rozwoju i że jest on uzasadniony ekonomicznie. Dane pokazują, że trzy razy więcej firm, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju, zanotowało wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do firm, które tego nie zrobiły – zaznacza.

- Zrównoważony rozwój daje stabilność i odporność firmie - mówi Małgorzata Bojańczyk (fot PTWP.)

Jak wyjaśnia Krzysztof Ślęczka, badanie ilościowe zostało przeprowadzone na grupie ponad 200 firm, zaś uzupełnieniem było badanie jakościowe w postaci 10 pogłębionych wywiadów z wybranymi, największymi firmami w Polsce.

- Badanie to pozwoliło nam zdefiniować sześć różnych kategorii, które odróżniają liderów od pozostałych grup organizacji. Są to: holistyczne podejście do technologii; spojrzenie również na opakowania jako część zrównoważonego rozwoju, a nie na sam produkt; korzystanie z certyfikatów; skracanie łańcucha dostaw, co jest jednym z głównych założeń zrównoważonego rozwoju. Dla liderów istotne są kwestie związane z energią i stosowanie narzędzi do monitorowania redukcji emisji gazów cieplarnianych, aktywnie uczestniczą też oni w stowarzyszeniach, jak np. ASAP - przytacza Krzysztof Ślęczka.

Zrównoważony rozwój - rekomendacje dla firm

Raport „Moment zwrotny w branży spożywczej” zawiera rekomendacje dla firm.

- Traktujmy zrównoważony rozwój jako inwestycję a nie koszt - komentuje Krzysztof Ślęczka (fot PTWP)

- Są cztery główne rekomendacje. Traktujmy zrównoważony rozwój jako inwestycję a nie koszt, jako szansę a nie zagrożenie, nie bójmy się zrównoważonego rozwoju i starajmy się go wykorzystać. Zrównoważony rozwój powinien mieć strategię spójną ze strategią przedsiębiorstwa, która musi być kompleksowa, musi obejmować wszystkie elementy organizacji, a nie tylko wybrane segmenty. Kolejna rekomendacja dotyczy technologii. Zauważyliśmy, że liderzy potrafią posługiwać się technologią we wszystkich wymiarach, począwszy od alternatywnych źródeł energii, poprzez różnego rodzaju sensory, czujniki, chmurę obliczeniową, którą wykorzystują do analizy danych. Nie bójmy się technologii, wykorzystujmy je w jak najszerszym zakresie, analizujmy dane i wyciągajmy z nich odpowiednie wnioski – komentuje Krzysztof Ślęczka.

- Zrównoważony rozwój daje stabilność i odporność firmie. Stawiajmy też na transparentność, bo transparentność daje wiarygodność – dodaje Małgorzata Bojańczyk.