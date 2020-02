Fiserv i Visa przeprowadziły pierwszą transakcję PIN on Mobile

First Data, obecnie część Fiserv, umożliwia przedsiębiorcom przyjmowanie płatności bezgotówkowych na ich własnych urządzeniach takich jak smartfony lub tablety niezależnie od kwoty i bez konieczności zastosowania dodatkowego sprzętu, dzięki technologii PIN on Mobile. Rozwiązanie to pozwoli zwiększyć wykorzystanie mobilnych urządzeń jako terminali płatniczych.

Technologia PIN on Mobile upraszcza przyjmowanie płatności, umożliwiając obsługę transakcji zbliżeniowych z użyciem kodu PIN bez konieczności stosowania osobnego czytnika kart czy urządzenia do autoryzacji płatności. To rozwiązanie pozwala na wygodną obsługę płatności bezgotówkowych nawet mikroprzedsiębiorstwom.

Fiserv przeprowadził niedawno pierwszą transakcję PIN on Mobile na swoim terminalu płatniczym w aplikacji. Po przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa rozwiązanie, opracowane wspólnie z firmami Visa, Samsung i PayCore, jest pilotażowo wdrażane w Polsce. Planowana jest dalsza ekspansja w regionach EMEA i APAC.