Flexee dołącza do Polskiej Izby Handlu

Czym jest Flexee

Flexee to benefit finansowy dla pracowników, w ramach którego za pomocą aplikacji mobilnej otrzymują oni natychmiastowy dostęp do części swojego wynagrodzenia. Model wypłacania wynagrodzenia na życzenie jest bardzo popularny w krajach anglosaskich, a teraz dzięki Flexee dotarł on do Polski.

Wystarczy, że pracodawca podpisze z Flexee prostą umowę na uruchomienie usługi, by wszyscy jego pracownicy otrzymali dostępy do aplikacji. Dodatkowo każdy pracownik otrzymuje w aplikacji bezpłatny dostęp do edukacji finansowej EduFlexee, gdzie może zdobyć wiedzę jak planować finanse osobiste.