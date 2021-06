Fotowoltaika w obiektach PSS Społem w Stalowej Woli

PSS Społem w Stalowej Woli oszczędza energię, fot. Shutterstock

W pięciu obiektach Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Stalowej Woli płynie „zielona energia". Dzięki inwestycji, która miała na celu zaopatrzenie budynków w instalacje fotowoltaiczne, PSS Społem zyska duże oszczędności na energii elektrycznej.

W ramach tej inwestycji wykonano 5 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 140 kW na następujących obiektach:

- Hala Targowa (40 kW),

- Zakład Piekarsko- Ciastkarski (40 kW),

- Sklep Jubilat (25 kW),

- Sklep Społem przy ul. Siedlanowskiego (15 kW),

- Restauracja Lasowianka, (20 kW).

Prace były realizowane od października 2020 r., a zakończyły się na początku maja br.

Instalacje, które pracowały do połowy maja br. wyprodukowały około 16 GW energii elektrycznej. Jeśli przeliczymy to na złotówki, to PSS Społem zaoszczędziło już około 9 tys. zł. W głównej mierze oszczędności wygenerowała Hala Targowa.



Szacunkowo, dzięki „zielonej energii" PSS Społem rocznie uzyska 140 GWh, a więc zaoszczędzi netto ponad 90 tys. zł. Biorąc pod uwagę koszty instalacji, zwróci się ona w ciągu trzech lat.