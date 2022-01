Fresh Inset technologią przedłużania trwałości owoców chce podbić rynki zagraniczne

Przyczyną starzenia się owoców i warzyw jest etylen, naturalny hormon roślinny (gaz), który przyśpiesza proces ich dojrzewania. Zerwane owoce i warzywa wydzielają większe ilości etylenu pod wpływem stresu związanego np. ze zmianą temperatury, wilgocią w transporcie, czy po fizycznym uszkodzeniu. Dotychczas świeżość niektórych warzyw i owoców przedłużano dzięki znanej, bezpiecznej i stosowanej na skalę globalną substancji 1-MCP w postaci proszku, który pod wpływem wilgoci zmienia się w gaz i hamuje wydzielanie się etylenu. By było to skuteczne, proces aplikacji odbywa się w hermetycznym przechowywaniu, głównie jabłek i gruszek.

Autorska technologia Vidre+ opracowana przez naukowców z Fresh Inset bazuje na 1-MCP. Aplikacja – w postaci naklejki, z której 1-MCP uwalnia się z opóźnieniem i stopniowo - nie musi być stosowana w zamkniętym magazynie czy chłodni. Oznacza to, że 1-MCP można zastosować do przedłużenia świeżości większości owoców i warzyw, także tych transportowanych po zbiorach ze szklarni czy pola bezpośrednio do sklepów. Wystarczy naklejka na owocu, opakowaniu lub skrzynce, by konsumenci mogli cieszyć się dłużej zdrowymi i świeżymi produktami.



Chociaż technologia Vidre + została stworzona przez naukowców z Torunia, nad jej rozwojem i komercjalizacją pracuje międzynarodowy zespół – jego członkowie pochodzą m.in. z USA, Brazylii, Argentyny i Peru.

Po serii udanych testów Vidre+, m.in. w USA, Peru, Argentynie, Brazylii, Pakistanie i kilku krajach Unii Europejskiej, Fresh Inset opatentowało technologię w Stanach Zjednoczonych i ponad 50 innych krajach i rozpoczęło jej komercjalizację. Owoce i warzywa z ochroną Vidre+ są już sprzedawane w Argentynie i Pakistanie, a proces rejestracji na kolejnych rynkach jest już w zaawansowanej fazie.

- Możliwość aplikacji 1-MCP poza chłodnią czy centrum logistycznym to korzyści na każdym etapie łańcucha dostaw – od producenta i przewoźnika, którzy tracą mniej zbiorów w transporcie, a zatem zwiększają zyski, po sklepy i klientów końcowych, który otrzymują świetnie zachowane warzywa i owoce – mówi dr Andrzej Wolan, CEO Fresh Inset, naukowiec o wieloletnim stażu w obszarze chemii organicznej i Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.