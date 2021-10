Frigo Logistics przeznaczy na inwestycje 100 mln zł. Powstaną nowe magazyny

Każdego roku Polacy kupują blisko 100 mln kg produktów mrożonych. Rynek rośnie średnio o 2-3 proc. rocznie. Frigo Logistics dostarcza produkty mrożone do ponad 3,5 tys. punktów w całej Polsce, w tym do sieci Auchan, Carrefour, Aldi, MAKRO, Kaufland, Netto, Tesco i SPAR oraz do centrów dystrybucyjnych Biedronki, Żabki i Eurocashu, a teraz planuje przejęcie firmy logistycznej Armir z Mysłowic, która generuje ok. 60 mln zł przychodów rocznie. W tym roku Frigo Logistics uruchomiło zautomatyzowany sorter produktów mrożonych. Podjęte działania mają zwiększyć przychód firmy do 140 mln zł, ze 122,6 mln zł w roku poprzednim – mówi prezes zarządu Frigo Logistics, Kristof Verbruggen.

Nowe centra dystrybucji

W przyszłości firma chce się rozwijać o nowe lokalizacje. Frigo Logistics planuje budowę centrum przeładunkowego pod Warszawą oraz w Trójmieście, Białymstoku czy Rzeszowie. Obecnie firma ma pięć centrów dystrybucyjnych (w Żninie, Błoniu koło Warszawy, Radomsku, Czeladzi, Żdżarach koło Szczecina). Łącznie zatrudnia około 450 pracowników.