Frigo Logistics: Sorter produktów głęboko mrożonych usprawni obsługę Carrefoura i Auchan

Sorter powstał w dedykowanej, nowo wybudowanej hali o powierzchni 2000 mkw. Inwestycja znacząco usprawni proces kompletacji dla klientów, w szczególności sieci handlowych Carrefour i Auchan, obsługiwanych w modelu cross-dock, tj. bez magazynowania. Produkty dostarczane do magazynu są sortowane do poszczególnych sklepów i dystrybuowane do nich tego samego dnia.

Układ sortowania działa w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne

System identyfikacji produktów pozwala na właściwy odczyt kodu kreskowego umieszczonego w dowolnym miejscu na pięciu płaszczyznach kartonów będących w ruchu. Zastosowane rozwiązanie pick by light daje możliwość obsługi kilku sklepów z jednej zsuwni. Wydajność produkcyjna instalacji to sortowanie 2500 kartonów na godzinę. Obsługa sortera jest intuicyjna i przede wszystkim bezpieczna dla operatorów.

- Inwestycja znacząco przyspiesza przygotowanie wysyłki do poszczególnych sklepów. Proces sortowania zapewnia najwyższą jakość obsługi naszych klientów. Gwarantuje również zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, co jest dla nas bardzo ważne – mówi Jarosław Kołodziejski, dyrektor operacyjny we Frigo Logistics.

Frigo Logistics posiada pięć centrów dystrybucyjnych (w Żninie, Błoniu koło Warszawy, Radomsku, Czeladzi, Żdżarach koło Szczecina). Łącznie zatrudnia około 450 pracowników. Firma powstała w 2001 roku, a od 2004 roku stanowi część holdingu Nichirei Holding Holland B.V. Koncern Nichirei zajmuje pierwsze miejsce na rynku japońskim i piąte na świecie wśród firm specjalizujących się w usługach transportowych dla branży spożywczej.