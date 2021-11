FRSiH: Handel, który znamy będzie stopniowo odchodził

- Dobre systemy rekomendacji mają kolekcję informacji o konsumentach i potrafią zastymulować cały proces sprzedaży. Każdy konsument ma dziś podporządkowywanych do siebie setki tysięcy lub nawet miliony rekordów, które pokazują, co może być dla niego interesujące. Dane będą z pewnością napędzały handel, w szczególności elektroniczny, ale nie tylko. Technologie chmurowe, które wykorzystujemy, przyspieszają operacje i zwiększają efektywność. Pozwalają też bardzo szybko wdrażać nowe procesy sprzedażowe. Pojawi się również coraz więcej technologii, które łączą świat online i offline. W perspektywie kilkunastu lat przestaniemy mówić o e-commerce jako e-commerce, a wrócimy do jednej spójnej definicji rynku handlu, bo procesy sprzedażowe się połączą - mówił ekspert.



Rynek e-commercowy będzie napędzać także automatyzacja procesów sprzedażowych. - Z perspektywy konsumentów i sprzedawców dokonywanie zakupów jest dzisiaj jednym z bezsensownych procesów - w większości przypadków zakupy mogłyby się dokonać same i zostać nam dostarczone. Algorytmy znają nasze preferencje, mogą przewidzieć, co będziemy chcieli kupić. Handel z pewnością czeka rewolucja, ale dojdziemy do niej przez ewolucję, to będzie płynny proces. Handel, który znamy dziś będzie stopniowo odchodził - przewiduje Marcin Kuśmierz.