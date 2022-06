Fundusz Avallon kupuje spółkę IT Globema

Globema jest największym w Polsce dostawcą oprogramowania geoprzestrzennego oraz rozwiązań IT dla przedsiębiorstw sieciowych. Spółka działa także na rynkach zagranicznych – ma swoje oddziały w Czechach, Rumunii, Serbii oraz Stanach Zjednoczonych.

Od 2000 r. Globema jest partnerem strategicznym firmy GE Digital, jest także dystrybutorem należącej do GE platformy Smallworld w modelu Value Added Reseller. Spółka zawiązała także partnerstwo strategiczne z Google.

Łódzki fundusz private equity Avallon nabył większościowy pakiet udziałów w spółce Globema. Fundusz przeprowadził transakcję wspólnie z menedżerami spółki. Globema sp. z o.o. to firma będąca liderem w perspektywicznej branży rozwiązań geoprzestrzennych rynku GIS (Geographic Information System) i LBS (Location-Based Services). W 2021 r. poziom sprzedaży spółki wyniósł ok. 62 mln zł, a EBITDA ok. 10 mln zł. Łącznie w Polsce i w 4 zagranicznych spółkach-córkach Globema zatrudnia ponad 170 pracowników. Wśród głównych klientów firmy znajdują się globalne korporacje takie jak Bolt, Vodafone czy General Electric.

Firma ma rozwiązania także dla branży retail i e-commerce.

Czym zajmuje się Globema

Globema dostarcza rozwiązania informatyczne (w tym własne produkty) wspomagające zarządzanie rozproszoną infrastrukturą i pracownikami w terenie. Dodatkowo oferta Globemy umożliwia profesjonalne wykorzystanie serwisów mapowych po stronie klienta, integrację danych geoprzestrzennych, analizę metodami AI/ML i szeroko pojętą digitalizację danych. Spółka ma w swoim portfolio także narzędzia dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid) oraz wsparcia w zakresie precyzyjnych prognoz produkcji energii z OZE.

– Po transakcji zakładamy kontynuowanie dotychczasowej ścieżki biznesowej, stawiając przede wszystkim na rozszerzanie oferty produktów i usług LBS opartych o narzędzia mapowe Google oraz rozwój systemów do zarządzania majątkiem sieciowym wykorzystujących narzędzia dostępne na platformie GE Smallworld na rynkach zagranicznych – w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Mamy również w planach komercjalizację własnych produktów, opracowanych w ostatnich latach w ramach własnego Centrum R&D, w oparciu o wielomilionowe projekty badawcze – mówi Ryszard Rybus, prezes zarządu Globemy.

Doradcą prawnym Avallon przy transakcji była Kancelaria WKB. Doradcą finansowym Globemy i sprzedających był Bastion Group, a doradcą prawnym Kancelaria Kondracki Celej.

Jakie spółki ma w portfelu Avallon?

Po zakupie Globemy w portfelach funduszu Avallon będzie znajdować się jeszcze 8 innych spółek: Wosana – producent soków i napojów, Stangl Technik – świadczący usługi instalacyjne (w procesie wyjścia, czeka na zgodę UOKiK), spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet, Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów, Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, Norlys – producent lamp i oświetlenia zewnętrznego klasy premium oraz Hortimex – z branży surowców specjalistycznych. Trzy ostatnie z nich zostały kupione w ramach funduszu Avallon MBO III. Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji, w trzecim funduszu Avallon zgromadził 137 mln EUR na ten cel.