Fundusz Movens zainwestuje w spółki z sektora customer retail

Movens Growth Equity chce wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z Polski tworzących rozwiązania z obszarów transformacji cyfrowej oraz zmieniających się preferencji konsumenckich. W tym celu zapewni im finansowanie kapitałowe oraz bieżące aktywne wsparcie i doradztwo finansowo-biznesowe.

Partnerami zarządzającymi w funduszu są: dr Maciej Kraus, Łukasz Pawłowski oraz Radosław Rejman. Wcześniej jako zespół z sukcesem zainwestowali w m.in. Grupę Netsprint, Packhelp, Salad Story czy Fenige.

Fundusz wesprze swoje spółki portfelowe przede wszystkim w obszarach kluczowych dla budowania wartości firm: strategii rozwoju (organicznego oraz poprzez akwizycje), zarządzaniu marżami i optymalizacją cen, finansach i kontrolingu, tworzeniu struktury operacyjnej i realizacji procesów HR, a także strategii wyjścia (np. przygotowania spółki do jej sprzedaży w przyszłości). Zaoferuje im również wsparcie ekspertów z Polski i z zagranicy, m.in. w zakresie realizacji działań marketingowych umożliwiających dynamiczny wzrost firmy (growth-hacking) oraz ukierunkowanych na uzyskanie pożądanego efektu, np. sprzedażowego (performance marketing).

– Oferujemy kapitał na poziomie 5 - 25 mln PLN i bieżące wsparcie finansowo-biznesowe w 5 strategicznych obszarach. Nie jest naszym celem przejmowanie kontroli w spółkach, interesuje nas objęcie pakietu 20-40 proc. udziałów, przy 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym – mówi dr Maciej Kraus, partner w Movens Growth Equity.

Fundusz chce inwestować w przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania z dwóch obszarów: cyfrowej transformacji oraz zmieniających się preferencji konsumentów (“customer retail”). W pierwszej grupie znajdują się m.in. firmy tworzące usługi dla e-commerce, IT, AdTech oraz fintechy. Druga grupa to spółki adresujące potrzeby wynikające ze zmian zachodzących w preferencjach oraz stylu życia konsumentów, związane m.in. ze zdrowym żywieniem, edukacją, ekologią czy rozrywką.

– Wybrane przez nas sektory czeka długoterminowy wzrost, a wiele nisz nie jest zdominowanych przez dużych graczy, co zapewnia wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Zależy nam na wsparciu przedsiębiorców, chcących rozwijać swój pomysł, a nie sprzedawać firmę na wczesnym etapie. Wierzymy, że z naszym wsparciem staną się liderami swoich kategorii, nie tylko w Polsce – dodaje Łukasz Pawłowski, partner w Movens Growth Equity.

Na inwestycje nowy fundusz przeznaczy 100 mln PLN, z czego 50 mln PLN zostało pozyskanych ze środków unijnych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.



Partnerzy Movens Growth Equity jak dotąd zainwestowali w kilka rosnących spółek zgodnych ze strategią funduszu. Wśród nich znajdują się m.in. Salad Story - największa w Polsce sieć restauracji typu “convenience” ze zdrowymi posiłkami, Grupa Netsprint - zajmująca się marketingiem internetowym, Packhelp – marketplace oferujący spersonalizowane opakowania, Fenige - fintech dostarczający rozwiązania płatnicze, a także 7anna – producent oraz dystrybutor rowerów gravel, MTB i urban pod markami Rondo, NS Bikes, Octane One i Creme.

– Prowadzimy obecnie zaawansowane negocjacje z kolejnymi firmami o wsparciu kapitałowym ze strony Movens Growth Equity. Jedna z nich zajmuje się szeroko rozumianym climate tech, a druga pochodzi z branży e-commerce. Liczymy na to, że już niebawem będziemy mogli pochwalić się kolejnymi inwestycjami w portfelu– dodaje Radosław Rejman, partner w Movens Growth Equity.