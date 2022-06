Future Fund zebrał 3,8 mln dolarów na platformę napędzaną cashbackiem

Future Fund buduje opartą o blockchain platformę mikroinwestycyjną napędzaną tzw. cashbackiem, czyli premiami za dokonanie zakupu towarów lub usług z obszernej listy dostawców objętych programem. Wynoszą one od kilku do nawet kilkunastu procent wartości zakupu.

– Technologia blockchain jest już dojrzała i może być wykorzystana do tworzenia zupełnie nowych rozwiązań w świecie tradycyjnych finansów. Takim rewolucyjnym projektem jest budowany przez nas Future Fund, w którym blockchain i społeczność zaangażowanych konsumentów zmieni zasady funkcjonowania cashbacku – czyli kwot, które sprzedawcy zwracają klientom za zakupy w różnych sklepach i serwisach. Tylko z pozoru są one niewielkie - sumując je w skali roku, uzyskujemy kapitał inwestycyjny, który może z czasem generować strumień dodatkowego, zauważalnego dochodu, a w perspektywie wielu lat “fundusz” emerytalny. Dziś na cashbacku zarabiają przede wszystkim platformy marketingowo-technologiczne - my sprawimy, że te pieniądze zaczną pracować dla społeczności Future Fund - wyjaśnia Grzegorz Grzegorski, współzałożyciel i dyrektor ds. marketingu w Future Fund.