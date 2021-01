Galeria Młociny inauguruje nowy sposób robienia zakupów - poprzez streamingi live

Streamingi live na profilu Galerii Młociny na Facebooku docelowo odbywać się będą cztery razy w miesiącu. Fot. materiały prasowe

Warszawska Galeria Młociny we współpracy z najemcami jako pierwsze centrum handlowe w Polsce rozpoczyna sprzedaż internetową. Zainteresowani otrzymają możliwość zakupienia produktów bez wychodzenia z domu poprzez streamingi live, które odbywać się będą na Facebooku Galerii Młociny.

– Podczas pandemii dotychczasowy model zakupowy został obrócony do góry nogami. Ograniczony dostęp do oglądania towarów na żywo sprawił, że nawet po czasowym otwarciu sklepów stacjonarnych część konsumentów, którzy wcześniej nie wyobrażali sobie zakupów online, nie wróciło do dawnego trybu, skupiając się już jedynie na jego wirtualnej formie. Wciąż jednak pozostaje spora część społeczeństwa, która z nostalgią wyczekiwała błądzenia między półkami ulubionego sklepu i możliwości przymierzenia odzieży. Musimy mieć na uwadze, że mimo rosnącej siły e-commerce, dużo osób internetowych zakupów zwyczajnie nie lubi. Zamiast skupiać się jedynie na sile wirtualnej, powinniśmy wyciągnąć pomocną rękę do klasycznego konsumenta i na miarę możliwości umożliwić mu zakupy w jak najbardziej przybliżonym trybie do znanego mu wcześniej – mówi Paulina Dźwilewska, Junior Retail Manager firmy EPP.

Streamingi live na profilu Galerii Młociny na Facebooku docelowo odbywać się będą cztery razy w miesiącu, a na wspólne zakupy w sklepach Galerii Młociny zaprosi znany stylista – Michał Karbowski – który zaprezentuje produkty na sprzedaż, służąc również poradą w kwestii modowych trendów.

Już 26 stycznia o godzinie 17:00 live streaming odbędzie się w salonie marki Anataka. Zainteresowani będą mogli rezerwować ubrania i dodatki za pomocą komentarzy, a cały proces odbywać się będzie wyłącznie online. Galeria Młociny będzie potwierdzać z klientami listę zakupionych produktów oraz dalsze kroki postępowania wykorzystując wiadomości prywatne na Facebooku. Cały proces będzie niezwykle prosty i przejrzysty, a wybrane ubrania i dodatki szybko trafią w ręce nowych nabywców.

Anataka to marka odzieżowa tworzona przez kobiety dla kobiet, powstała w 2012 roku w Łodzi. Produkty firmy są projektowane oraz szyte w Polsce. W ofercie brandu zajdziemy ubrania, dodatki oraz biżuterię.