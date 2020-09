Gamehag: 7 mln użytkowników, 20 mln zł wypłaconych nagród. Czas na Azję!

Gamehag. Od lewej: Michał Juszczak, Paweł Węgierski i Patryk Hoffmann

O ewolucji start-upu Gamehag, ważnych wnioskach wyciągniętych z błędów przeszłości oraz planach rozwoju rozmawiamy z Pawłem Węgierskim, Michałem Juszczakiem i Patrykiem Hoffmannem, laureatami konkursu Start-Up Challenge w kategorii CLIENT&LIFESTYLE, który odbył się w ramach European Tech and Start-up Days 2020.

Jak zaczęła się historia Gamehag?

Na wstępie chcielibyśmy podziękować za wszystkie miłe słowa i gratulacje. To dla nas bardzo motywujące, szczególnie, że pierwszy raz braliśmy udział w tego typu wydarzeniu i tak jak wspominaliśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do nagradzania innych, a nie nagradzania nas.

Startup powstał w 2016 roku, choć tak naprawdę było to trzecie podejście do tego samego pomysłu. Pierwsze z nich miało miejsce już w 2012 roku. Idea się jednak nie zmieniła - nagradzać graczy za granie w gry. Gamehag w teorii działa bardzo prosto. Współpracujemy z twórcami gier, których tytuły promujemy na naszej platformie. Gry mają wyznaczone konkretne zadania. Wykonując je, gracze zdobywają naszą wirtualną walutę. Gdy uzbierają jej odpowiednio dużo, mogą ją wymienić na wartościowe nagrody wirtualne, takie jak: klucze do gier, karty Steam, Netflix, Google Play itp.

Do trzech razy sztuka... Jak ewoluowało Wasze podejście do biznesu?

Nauczeni porażkami dwóch poprzednich podejść, tym razem podeszliśmy do projektu inaczej. Po pierwsze, przestaliśmy się skupiać tylko na rynku polskim i praktycznie od razu przetłumaczyliśmy portal na inne języki. W krajach takich jak USA, Francja czy Rosja, zysk z jednego użytkownika jest znacznie większy. Po drugie, powiększyliśmy zespół o dodatkowego programistę, marketingowca i osobę od obsługi użytkowników. My mogliśmy skupić się na biznesie. No i po trzecie, dołączył do nas trzeci wspólnik, który miał już doświadczenie w prowadzeniu biznesu. W końcu się udało - firma przynosiła zyski od pierwszego dnia działalności.

A jak na przestrzeni lat zmieniał się sam Gamehag?

Przez ten cały czas nieustannie się rozwijaliśmy urozmaicając portal o dodatkowe opcje monetyzacji użytkowników, funkcje grywalizacyjne, czy też otwierając się na kolejne rynki. Duży nacisk położyliśmy na rozwiązania, które pozwalają platformie działać automatycznie i autonomicznie. Obecnie mamy już prawie 7 milionów zarejestrowanych użytkowników, wydaliśmy nagrody dla graczy o łącznej wartości 20 milionów zł i przeprowadziliśmy ponad 20 tysięcy kampanii promocyjnych dla naszych reklamodawców.

Sky is the limit?

Na świecie są ponad 2 miliardy graczy, dlatego wiemy, że możemy osiągnąć znacznie, znacznie więcej. Mimo, że w dalszym ciągu marka Gamehag przyciąga najwięcej użytkowników z Polski, to jednak w portfelu przychodów, to USA jest na pierwszym miejscu.



Przede wszystkim, nadal nieodkrytym, a niewątpliwie potężnym rynkiem jest Azja. To w tych regionach chcemy się rozwijać. Do tego dochodzi jeszcze zupełnie nowa platforma, nad którą ciężko pracujemy i która pozwoli nam jeszcze lepiej monetyzować użytkowników zarówno mobilnych jak i desktopowych. A to jeszcze nie wszystko… Mamy innowacyjną rozwiniętą platformę dla graczy na całym świecie - dlaczego by więc nie zacząć robić własnych gier, docierając do potrzeb bardzo znanych nam użytkowników, odpowiadając na ich wątpliwości i uwagi pojawiające się podczas promocji tytułów naszych klientów?

Czego możemy się zatem spodziewać w najbliższej przyszłości?



Jesteśmy młodym, ale już bardzo doświadczonym zespołem, który ma za sobą dwa nieudane podejścia do prowadzenia biznesu - jako wspólnik, podobno taki jest najbardziej wartościowy, bo ogląda każdą złotówkę dwa razy. Nasze plany i pomysły są bardzo szerokie, ale będą też zależały od wsparcia kapitałowego, które uda nam się pozyskać na dalszym etapie rozwoju. Dlatego jeśli zainteresowaliśmy potencjalnego inwestora naszą działalnością, chętnie zapoznamy go z naszą tytułową Wiedźmą i opowiemy więcej!