Gamivo z rekordowymi wynikami ze sprzedaży dóbr cyfrowych

Rekordowe wyniki Gamivo są efektem konsekwentnej realizacji planów rozwoju, które spółka ogłosiła na początku ubiegłego roku i skupiały się one na automatyzacji i skalowalności biznesu. Gamivo planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 10,5 mln zł, co daje 10,42 zł na akcję Spółki.

Gamivo ma za sobą historyczny rok. Spółka odnotowała ponad 44,2 mln przychodów, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r. Poprawiono także wskaźnik GMV, który wyniósł 232 mln zł, więcej o 15 proc. r/r. Największą uwagę zwraca jednak zysk netto na poziomie blisko 7,1 mln zł, gdyż w tym wypadku jest to wzrost o 115 proc. w porównaniu z analogicznym okresem. Spółka planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami, Zarząd rekomenduje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 10,5 mln zł, co daje 10,42 zł na akcję.

- W 2022 położyliśmy nacisk na udoskonalanie platformy. Wdrożyliśmy nowe funkcjonalności takie jak chociażby geotargeting czy ulepszony system CPS, który pozwala skuteczniej promować oferty. Z myślą o wygodzie naszych użytkowników oraz poprawie SEO zmieniliśmy także layout strony głównej i stron produktowych oraz usprawniliśmy wyszukiwarkę produktów. Zaprezentowaliśmy również koreańską wersję językową serwisu oraz rozszerzyliśmy katalog dostępnych na Gamivo metod płatności - mówi Mateusz Śmieżewski, CEO Gamivo. - Wszystkie te działania przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe oraz dynamicznie rosnącą liczbę klientów. Po rekordowym roku planujemy podzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami, dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy – dodaje.

Promowanie starszych i mniejszych gier

W maju ubiegłego roku Gamivo świętowało przekroczenie progu 4 mln zarejestrowanych użytkowników, natomiast do końca roku liczba ta wzrosła do ponad 4,5 mln. Platforma Gamivo biła także rekordy sprzedażowe. W trzecim kwartale po raz pierwszy przekroczono granicę 1,7 mln sprzedanych produktów, a już w kolejnym okresie przesunięto ją jeszcze dalej, dostarczając klientom 1,85 mln gier wideo, kart podarunkowych i innych dóbr cyfrowych. Z końcem 2022 roku na platformie Gamivo zakupiono łącznie ponad 18,1 mln produktów.

Strategia pokazuje, że model działalności platformy jest odporny na rynkową stagnację. Realizując ogłoszone na początku ubiegłego roku filary rozwoju spółka odnotowuje rekordowe wyniki finansowe. Mimo że ubiegły rok nie obfitował w wiele głośnych premier, a spora część z nich została przełożona na obecny, to właśnie dzięki promowaniu starszych i mniejszych gier oraz innych produktów dostępnych na platformie Gamivo, osiągnięto lepsze wyniki niż te z analogicznych okresów 2021 roku.

- Cieszymy się, że mimo iż ubiegły rok nie był tak obfity w premiery dużych tytułów, jak tego oczekiwalibyśmy, możemy pochwalić się bardzo dobrą sprzedażą na naszej platformie. Oczywiście nie bez znaczenia okazały się premiery God of War i Elden Ring, jednak w późniejszych miesiącach, a szczególnie w drugim i trzecim kwartale, zabrakło paliwa, którym dla rynku są produkcje z segmentu AAA. Kolejne gry nie spełniły pokładanych w nich nadziei lub były przekładane na 2023 rok. To z kolei sprawia, że jesteśmy bardzo optymistycznie nastwieni na najbliższe miesiące, a już premiera Hogwarts Legacy pokazała, jak sukces nowego, głośnego tytułu wpływa na sprzedaż na platformie Gamivo – komentuje Mateusz Śmieżewski.

Hogwarts Legacy, gra z uniwersum Harry’ego Pottera, błyskawicznie stała się ogólnoświatowym hitem, w który w szczytowym momencie grało blisko 880 tys. osób. Tytuł został też najczęściej preorderowaną grą na platformie Gamivo. Hogwarts Legacy odnotował 30 proc. więcej zamówień przedpremierowych niż Elden Ring, czyli dotychczasowy rekordzista. Ponadto zainteresowanie nie słabło także w kolejnych dniach, czego dowodzi fakt, że w ciągu pierwszego tygodnia od premiery przewaga Hogwarts Legacy nad zeszłorocznym zdobywcą tytułu Gry Roku jeszcze wzrosła. Gamivo już teraz widzi pozytywny wpływ premiery hitu na wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku.

Obiecujący początek roku

Gamivo nie zwalnia tempa i obecnie jest na dobrej drodze, by świetne osiągnięcia z ubiegłego roku jeszcze poprawić. Już I kwartał zapowiada się bardzo obiecująco. Wpływ na to ma zarówno wspomniana, bardzo udana premiera Hogwarts Legacy, jak i szereg innych działań. Warto tu wspomnieć m.in. o optymalizacji akcji marketingowych zakładającej skupienie się na dochodowych produktach, efektywnych działaniach w mediach społecznościowych, skutecznych kampaniach mailingowych oraz owocnych partnerstwach z twórcami treści dla graczy.

– Rekordowe wyniki z 2022 roku są dla nas sygnałem, że zmierzamy w dobrą stronę, ale na pewno nie zamierzamy osiadać na laurach. Cały czas widzimy pole do rozwoju, wprowadzamy kolejne zmiany i usprawnienia oraz znajdujemy nowe sposoby dotarcia do klientów. Bardzo nas cieszy, że nasze działania z IV kwartału oraz początku 2023 roku już przynoszą efekty i wierzymy, że przełożą się na fantastyczny wynik – ocenia Mateusz Śmieżewski.

Gamivo to platforma z grami, kartami podarunkowymi i innymi dobrami cyfrowymi. Została założona w 2017 roku przez zespół managerów z doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Gamivo łączy sprzedawców z klientami poszukującymi niskich cen i wysokiej jakości. Gromadząc w jednym miejscu gry w wersjach na różne platformy gamingowe, daje graczom możliwość łatwego porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ceny.

Gamivo oferuje także swoim klientom atrakcyjne programy afiliacyjne. Z platformy korzystają głównie użytkownicy z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka 22 kwietnia 2021 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.