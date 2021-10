GfK: Rynek sprzętu IT wciąż rośnie, ale pojawiają się ryzyka

Regiony, które już w ubiegłym roku doświadczały ograniczeń pandemicznych i wywołanego nimi zwiększonego popytu, jak Chiny czy Europa (z uwzględnieniem WNP), nadal notowały silne wzrosty sprzedaży.

Według badania GfK Consumer Insights Engine 26 proc. zakupów komputerów przenośnych w pierwszym kwartale 2021 r. było spowodowanych wymianą nadal działającego urządzenia na nowe.

W pierwszej połowie 2021 roku światowa sprzedaż tabletów osiągnęła dwucyfrowy wzrost, na poziomie 35 proc. oraz wartość 11 miliardów dolarów.

Sprzedaż sprzętu IT rośnie na fali pandemii

- Permanentność ograniczeń związanych z pandemią stymulowała silny popyt na produkty IT w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. Oczekujemy, iż ta tendencja będzie się utrzymywała w drugiej połowie roku. Jednakże przeszkodą dla dalszych wzrostów, szczególnie w regionach o niższej sile nabywczej, może okazać się wzrost cen surowców oraz niedobory komponentów, prowadzące do znacznego wzrostu cen komputerów i akcesoriów - wyjaśnia Sohjin Baek, ekspert GfK ds. światowego rynku sprzętu IT.

W pierwszej połowie 2021 roku sprzedaż komputerów przenośnych, czyli podstawowego sprzętu all-in-one do zdalnej pracy i nauki wyróżniała się w regionach bardziej dotkniętych pandemią – na przykład w Ameryce Łacińskiej, czy w Azji Południowo-Wschodniej (z uwzględnieniem Indii). Odnotowano tam odpowiednio 64- i 50-proc. wzrosty obrotów.

Jednak rynki reagują nie tylko na odsetki zakażeń wirusem. Regiony, które już w ubiegłym roku doświadczały ograniczeń pandemicznych i wywołanego nimi zwiększonego popytu, jak Chiny czy Europa (z uwzględnieniem WNP), nadal notowały silne wzrosty sprzedaży, odpowiednio o 28 i 17 proc. Ten silny popyt regionalny przyczynił się do wygenerowania w pierwszej połowie 2021 roku globalnego wzrostu obrotów na rynku komputerów przenośnych o 23-proc., do wartości 30,5 miliarda dolarów.

Sprzęt IT niezbędny w hybrydowym modelu życia