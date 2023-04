Ghelamco dołączyło do programu Partnerstwo dla Klimatu

Partnerstwo dla Klimatu

Celem platformy jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. Program Partnerstwo dla Klimatu oparty jest o współpracę grupy ok. 60 partnerów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, dla których ochrona środowiska stanowi priorytetowy obszar strategii ich działania.

Jako rynkowy lider w ramach naszej strategii ESG podejmujemy szereg konkretnych działań w trosce o środowisko. Chcemy dzielić się tym doświadczeniem z przedstawicielami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu, jakim jest ochrona klimatu. Przystępujemy do programu miasta stołecznego Warszawy mając świadomość, że dzięki współpracy możemy zdziałać więcej i wzajemnie się inspirować – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

W ramach platformy organizowane są m.in. konferencje, debaty czy wystawy, mające na celu wsparcie m.st. Warszawy w zwiększaniu świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu. Główne obszary tematyczne, w których podejmowane są działania to m.in.: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, a także promocja ekologicznego stylu życia.

Ghelamco ogłosiło projekt budowy własnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW (fot. mat. pras.)

Strategia ESG Ghelamco

Ghelamco jako pierwszy deweloper w Polsce ogłosiło projekt budowy własnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. W ramach swojej strategii ESG firma dąży do tego, by czystą energią z odnawialnych źródeł zasilać swoje inwestycje i przestrzeń biurową. Do 2025 roku Ghelamco planuje osiągnąć neutralność energetyczną. Docelowo w pierwszym etapie inwestycji deweloper wybuduje 11 systemów fotowoltaicznych, z czego 3 zostały już ukończone, a kolejne są w realizacji.

Pierwszym budynkiem zasilanym w pełni czystą energią będzie ponad 200-metrowy Warsaw UNIT. Dzięki temu emisja CO2 w całym cyklu życia budynku zostanie obniżona o ponad 50%, a w zakresie zużycia mediów aż o ponad 70%. Zlokalizowany przy rondzie Daszyńskiego wieżowiec jest dziś jednym z najbardziej ekologicznych biurowców w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, który jako pierwszy wysokościowiec w kraju otrzymał certyfikat BREEAM na najwyższym możliwym poziomie Outstanding. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego Building Energy Management System, średnie zużycie energii w Warsaw UNIT jest już dziś o blisko 30% mniejsze niż w porównywalnych wieżowcach biurowych tej klasy.

Ghelamco jest również pierwszą firmą z branży nieruchomości w Polsce, która dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Science Based Targets (SBTi), wspierającej najambitniejsze przedsiębiorstwa w walce z globalnym ociepleniem zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.