Giełdowy debiut spółki Woodpecker 14 września

Woodpecker.co S.A w I półroczu 2021 odnotował 3-krotny rdr. wzrost zysku netto, który wyniósł przeszło 1 mln zł. Z kolei przychody spółki osiągnęły wartość ponad 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 34 proc. rdr.

Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Narzędzie znajduje zastosowanie m.in. w procesie aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów i rekrutacji pracowników. Korzysta z niego około 3 tys. firm z ponad 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA.

Firma zakłada, że ten rok zamknie z przychodami na poziomie 13,6 mln zł, notując przy tym 3,4 mln zł wyniku EBITDA oraz 2,5 mln zł zysku netto.

Spółka w ostatnim czasie wprowadziła do oferty nowy produkt – aplikację Woodpecker Calls. Aplikacja pozwala wykonywać działania sprzedażowe związane z zaplanowanymi rozmowami telefonicznymi bezpośrednio z poziomu telefonu.

Podczas Oferty Publicznej, łączne zainteresowanie akcjami Woodpecker.co było niemal dwukrotnie większe niż wartość oferty i wyniosło ponad 21 mln zł względem wielkości oferty do 11 mln zł. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 12,00 zł, co przy założeniu przyjęcia tej ceny jako podstawy określenia wartości całej spółki implikowało by łączną kapitalizację spółki na poziomie 60 mln zł.