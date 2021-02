GK Specjał: Rozbudowa magazynów i baza 15 tys. sklepów na koniec 2023 r.

for. Specjał

W 2020 roku pomimo pandemii Grupa Kapitałowa Specjał osiągnęła wzrost sprzedaży o ok. 60% licząc rok 2020 do 2018. W kolejnych latach firma zakłada wzrost o 25% zgodnie z planem rozwoju. Plany Grupy to zatrudnienie dodatkowych 36 przedstawicieli handlowych, ale też rozwój bazy magazynowej, w tym lokalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Krapkowicach, Pruszczu Gdańskim, Czeladzi, Lesznie. Rozwój dotyczy zarówno zwiększenia powierzchni magazynowych jak również poszerzenia oferty.

Firma planuje w magazynie w Ostrowcu dwukrotne zwiększyć powierzchnię magazynową, wprowadzić pełną oferty piwa i alkoholu. W Warszawie dobudować 1400 m.kw. powierzchni magazynowej i wprowadzić pełny asortyment piwa i alkoholu W Szczecinie wprowadzić pełny asortyment piwa. We Wrocławiu rozszerzyć ofertę o pełny asortyment piwa i alkoholi. W Krapkowicach zbudować plac manewrowy do szybkiego przeładunku kilku tirów piwa dziennie. W Pruszczu dodać 1000 m.kw. powierzchni magazynowej od marca, a w Czeladzi zwiększyć powierzchnię o 1600 m.kw. od lipca i wprowadzić pełny asortyment piwa i alkoholi. W Lesznie zwiększyć powierzchnię o 500 m.kw od czerwca i wprowadzić pełny asortyment piwa.

Finalnie w 2021 r. GK Specjał chce zatrudnić dodatkowo około 365 osób (we wszystkich działach), a w detalu FMCG osiągnąć poziom sił sprzedaży na poziomie 385 przedstawicieli (PH i koordynatorów franczyz), zwiększając tym samy liczbę przedstawicieli handlowych w 2021 o 36 etatów i koordynatorów sieci franczyzowych o 30.

Firma wierzy w projekt franczyzy partnerskiej, w której nie jest istotna krótkoterminowa wizja polegająca na maksymalizacji korzyści dystrybutora, ale długoterminowa relacja z polskimi sklepami opartych na partnerstwie z siecią magazynów centralnych Specjału.

GK Specjał zakłada, że sieci franczyzowe (Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal) urosną do końca 2023 r. do 15 000 placówek. Sieć 10 000 miała zgodnie z planem działać do końca 2021 roku, ale na koniec grudnia 2020 działało ich już 9761 sklepów. Dlatego GK Specjał zwiększyła plan do 11 500 sklepów na koniec 2021 roku i 15 000 sklepów na koniec 2023 roku. W 2020 r sieci franczyzowe GK Specjał uzyskały następującą dynamikę przyrostu placówek rdr. Nasz Sklep o 11,93%, Livio-18,45%, Rabat Detal o 8,29%. Ekspansja sieci będzie głównie nakierowana na obszary będące w obsłudze dystrybucji hurtowni Specjał.

Grupa Kapitałowa Specjał zaprasza polskich przedsiębiorców do projektu „PARTNERSTWO DLA HANDLU”. Ofertę kieruje do partnerów prowadzących działalność hurtową posiadającą bazę klientów, których potencjalny rozwoju ograniczony jest ze względu na brak środków finansowych, wsparcia informatycznego, warunków zakupowych, itp. elementów.