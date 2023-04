Globalworth wynajął blisko 90 000 mkw. w 2022 roku 

Trudny rok dla branży

Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych, nie tylko dla branży nieruchomości, ale to dało dodatkowy cel, aby zakończyć go z bardzo dobrymi wynikami, mimo niesprzyjających warunków - zwraca uwagę Artur Apostoł, Managing Director - Real Estate Operations Poland w Globalworth.

- Tym bardziej odczuwamy ogromną satysfakcję, że podołaliśmy wyzwaniom. To rezultat ciężkiej pracy naszych asset i leasing managerów, inżynierów, prawników, zarządców i wszystkich pozostałych zespołów Globalworth Poland, a także efekt wyjątkowej oferty naszych nieruchomości, w której znajdziemy obiekty wyróżniające się centralnymi lokalizacjami, doskonałym dostępem do komunikacji publicznej oraz powierzchniami o wysokim standardzie, które dzięki ciągłym modernizacjom czy remontom z powodzeniem rywalizują z najnowszymi przedsięwzięciami deweloperskimi – mówi Artur Apostoł. - Nie bez wpływu pozostawała również najwyższa jakość naszych usług około-budynkowych świadczonych w dużej mierze bezpośrednio przez Globalworth i aktywna postawa wobec najemców, którym oferowaliśmy elastyczne rozwiązania dostosowane do obecnych wyzwań rynkowych. Jesteśmy nie tylko właścicielem, ale i zarządcą wszystkich naszych obiektów, mogliśmy być jeszcze bliżej najemców, a co najważniejsze szybko i skutecznie reagować na ich potrzeby – dodaje.

Globalworth jest zaufanym i długoterminowym partnerem dla swoich najemców. Świadczą o tym nie tylko nowe umowy najmu, znaczące inwestycje w przybudowy, modernizacje czy remonty obiektów, ale także przedłużone kontrakty podpisywane przez najemców ponownie wybierających ofertę Globalworth.

Wśród firm, które w 2022 roku podjęły decyzję o kontynuacji współpracy z Globalworth w Polsce, znalazły się m.in. Haitong Group (1 200 mkw.) i ASB Poland (1 900 mkw.) w kompleksie Skylight & Lumen w Warszawie oraz EcoVadis (1 900 mkw.) w warszawskim Spektrum Tower. Z kolei z nowych umów podpisanych w 2022 roku warto wymienić m.in. kontrakty z Deloitte (1 300 mkw. we wrocławskiej Renomie), Westrock (800 mkw. w Quattro Business Park w Krakowie), czy Kakadu Zoo (1 600 mkw. w Warsaw Trade Tower).

Nowe biuro MSD w WTT zaaranżowane przez dział Workplaces w Globalworth (fot. mat. pras.)

Strategia Globalworth

Innowacyjna strategia Globalworth polega m.in. na objęciu jak największym zakresem usług związanych z opieką zarówno nad najemcami, jak i nieruchomościami. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania, bogatą ofertę wynajmu powierzchni, ale również doradztwo architektoniczne i realizację prac dla wymarzonego biura „pod klucz”. Jedną z najbardziej spektakularnych modernizacji przestrzeni biurowej zakończonych w ubiegłym roku przez dział Workplaces w Globalworth Poland, była aranżacja na powierzchni 13 000 mkw. dla Uniqa w biurowcu Warsaw Trade Tower, która w tym roku wygrała główną nagrodę w kategorii Best Interior Concept w konkursie CIJ Awards Poland.

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną na alternatywnym rynku inwestycyjnym (AIM) – submarkecie głównego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Firma jest inwestorem sektora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestuje w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i parki logistyczne w pierwszorzędnych lokalizacjach, dzięki czemu uzyskuje dochody z najmu powierzchni prestiżowym najemcom z całego świata.

Buduje nieruchomości, nabywa je, a także bezpośrednio nimi zarządza. Posiada portfel aktywów o wartości 3,2 mld euro (według stanu na 31 grudnia 2022 roku) zarządzany przez 260 specjalistów na Cyprze, Guernsey, w Rumunii i Polsce. Około 96,4 proc. portfolio to nieruchomości komercyjne, głównie biurowe, wynajęte szerokiej gamie około 700 międzynarodowych i krajowych firm. W Rumunii spółka posiada nieruchomości w Bukareszcie, Timisoarze, Konstancy i Pitești. Z kolei w Polsce działa w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu.