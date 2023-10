GLS będzie obsługiwał rowerami kurierskimi pierwszy w Polsce mikrohub przeładunkowy

Idea mikrohubów przeładunkowych polega na stworzeniu takiego miejsca przeładunkowego w centrum miasta, z którego na rowerach kurierskich przesyłki byłyby rozwożone do odbiorców.

Pierwszy w Polsce mikrohub swoim zasięgiem obejmie centrum Poznania, czyli rejon z największą koncentracją zabudowy i ruchem samochodowym.

– Cel tego projektu jest bardzo prosty. Chcemy stworzyć ekologiczne i efektywne rozwiązanie, które sprawi, że liczba samochodów dostawczych w centrum Poznania będzie spadać, a zwiększać się będzie ilość rowerów cargo, bez uszczerbku dla jakości dostaw przesyłek – mówi Marta Cudziło z Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny.

Powstanie mikrohubu jest możliwe dzięki unijnemu projektowi GRETA, którego istotnym elementem są pilotażowe wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wspierających ścieżkę transformacji europejskich miast w kierunku zastosowania efektywnego i ekologicznego transportu ostatniej mili. Oprócz Poznania udział w programie biorą takie miasta jak Reggio Emilia, Maribor, Verona i Budapeszt.

Jak działa mikrohub przeładunkowy?

Mikrohub to nieduży punkt do przeładunku paczek zlokalizowany w centrum miasta, do którego kurierzy podjeżdżają samochodami dostawczymi i rozładowują przesyłki. Następnie paczki trafiają na rowery kurierskie i są rozwożone do odbiorców w centrum miasta. Mikrohub z definicji jest niewielkich rozmiarów, porównywalnych do garażu czy kontenera. W dalszej perspektywie jest również możliwe rozwinięcie jego funkcjonalności i stworzenie w nim także punktu PUDO, z którego będzie można osobiście nadawać lub odbierać przesyłki.

– Udział w tym projekcie jest naturalną konsekwencją naszych ambicji do zmniejszenia emisji CO2 i całkowitej zeroemisyjności do 2045 roku. Pilotaże, jak ten w Poznaniu, zyskują na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy Unia Europejska podejmuje legislacyjne kroki, by do 2030 roku doprowadzić do redukcji CO2 o 55 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990 – mówi Andrzej Wasielewski, dyrektor operacji krajowych i infrastruktury z GLS.

Firma ma już doświadczenie w przewożeniu paczek rowerami cargo na terenie stolicy Wielkopolski. Od roku po Jeżycach i w rejonie Starego Miasta jeżdżą trzy rowery kurierskie z logiem GLS, które transportują paczki po najbardziej zatłoczonych ulicach miasta.

– Transportowi rowerowemu w Poznaniu sprzyja rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, a także mentalność mieszkańców, którzy chcą żyć ekologicznie i nie generować hałasu ani spalin – podkreśla Andrzej Wasielewski.

Kurierzy rowerowi GLS będą rozwozić przesyłki

W ramach pilotażu GLS będzie wspierać Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny na etapie koncepcji, a także obsługi logistycznej całego projektu. To właśnie kurierzy rowerowi GLS będą na rowerach cargo rozwozić po centrum Poznania paczki pobrane z mikrohubu.

– Obecnie wspólnie z miastem i GLS będziemy definiować wymagania dla hubu i rowerów, wybierać odpowiednią lokalizację, dalej wdrażać system w praktyce i na końcu analizować wszystkie wskaźniki, by ocenić efektywność tej formy dostaw – podsumowuje Marta Cudziło.

Pilotaż pierwszego mikrohubu przeładunkowego w Polsce zakończy się w marcu 2026 roku.

Co wiemy o Grupie GLS

Grupa GLS jest jednym z największych niezależnych dostawców usług kurierskich w Europie. W ramach sieci spółek zależnych, działa również w Kanadzie i na Zachodnim Wybrzeżu USA. Firma zapewnia usługi w ponad 40 krajach. Sieć GLS składa się z ponad 120 centrów dystrybucyjnych, ponad 1,6 tys. filii, 37 tys. pojazdów odpowiadających za ostatni etap dostawy i 4,5 tys. samochodów liniowych. W latach 2021/22 Grupa GLS wygenerowała rekordowe przychody w wysokości 5 miliardów euro, dostarczając 870 milionów paczek na wszystkich obsługiwanych rynkach.