Gomez: przymierzalnia czy profesjonalny wybieg?

GOMEZ Fashion Store w warszawskim Forcie Mokotów wychodząc na przeciw potrzebom coraz, to bardziej wymagających klientów postanowił zadbać do design garderoby. Tym co wyróżnia przebieralnię firmy Gomez od pozostałych jest możność regulowania świateł, które pozwalają obejrzeć swoją stylizację w różnych odsłonach.

Przestronna garderoba, duże lustra, technologia RFID z rekomendacją produktów i zmienne oświetlenie, które pozwala dobrać stylizację adekwatnie do okazji to nasza propozycja dla klientów szukających oferty premium- mówi Adam Matuszewski, projektant ekspozycji, Gomez.

GOMEZ to multibrandowe salony stacjonarne i internetowy Dom Mody gomez.pl oferujące odzież, obuwie, torebki, oraz akcesoria od marek premium i luksusowych. Oferuje ponad 150 marek premium i luksusowych dostępnych stacjonarnie m.in. w warszawskim Forcie Mokotów. Są wśród nich kolekcje od: Armani Exchange, Boss, Calvin Klein Jeans, EA7, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Guess, Hugo, Joop!, Karl Lagerfeld, Lacoste, Liu Jo, Marc Jacobs, Michael Kors, Pinko, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, TwinSet, Versace Jeans Couture i wielu innych.