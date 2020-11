Google bierze się za szkolenie polskich firm jutra

We współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Operatorem Chmury Krajowej Google Polska uruchamia cykl szkoleń pod nazwą Firmy Jutra. Program ma stanowić odpowiedź na kryzys wynikający z pandemii i fakt, że wiele firm zostało zmuszonych do znacznego zwiększenia aktywności w internecie.

Adresowana do przedsiębiorców Firma Jutra oferuje m.in. kursy online, e-pakiety szkoleniowe dostęp do zespołu 16 doradców. W programie przewidziano 26 tys. godzin indywidualnych konsultacji dla firm. Google szacuje, że przeszkolonych może zostać nawet 15 tys. mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w tematyce przenoszenia biznesu do sieci, cyfrowych kanałów sprzedaży, dotarcia do klientów, wykorzystania rozwiązań chmurowych.

- Chodzi o bardzo praktyczną wiedzę, która przyda się tym firmom, by dostosować się do nowego otoczenia, zwiększać przychody i poradzić sobie także w tym trudnym okresie, jak również, miejmy nadzieję, po pandemii długoterminowo rozwijać swój biznes - tłumaczy Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przeczytaj także: Google przedmiotem pozwu resortu sprawiedliwości USA i 11 stanów

- Mamy nadzieję realnie pomóc 15 tys. firm - mówi Artur Waliszewski, dyrektor Google Polska.

Przywołuje przy tym dane z raportu firmy doradczej McKinsey „Digital Challangers in the next normal”, zgodnie z którymi w pierwszych miesiącach pandemicznych obostrzeń gospodarka cyfrowa w Polsce rosła 2,5-krotnie szybciej niż w poprzednich latach.

- Widzimy ponad 3,5 mln ludzi nowych użytkowników usług cyfrowych. To jest bardzo wyraźny trend, że narzędzia internetowe, rozwiązania internetowe są bardzo mocno wykorzystywane przez konsumentów i przez firmy do tego, żeby dalej funkcjonować - podkreśla Artur Waliszewski.

Pomóc w tym ma właśnie program Firmy Jutra. Zgłaszać mogą się do niego praktycznie wszystkie firmy z sektora MŚP. W pierwszym etapie będą przechodzić konsultacje online. W ich wyniku zostanie przygotowany pakiet wiedzy i szkoleń, który będzie składał się z ponad 50 godzin kursów i szkoleń przygotowanych przez Google’a oraz dodatkowych kursów i szkoleń realizowanych przez PFR i Operatora Chmury Krajowej. Przez cały ten czas a także przez 3 miesiące po ukończeniu szkoleń, firmy będą mogły korzystać ze wsparcia doradców.

- Dla firm, które przejdą te szkolenia oferujemy też dalsze wsparcie. Chcemy przeznaczyć określone środki finansowe na uruchomienie pilotażowych wdrożeń i wsparcie przez naszych konsultantów wybranych firm w procesach wdrażania nowych technologii i uruchomienia nowych produktów - deklaruje Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej.