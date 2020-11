Google: Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba polskich start-up'ów wzrosła dwukrotnie

Według najnowszego raportu, od uruchomienia w listopadzie 2015 r. Campus Google for Startups w Warszawie zrzeszył 1800 firm z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 1200 z Polski. W inicjatywach organizowanych dla startupów wzięło udział blisko 100 tys. osób, a w ciągu tych 5 lat odbyło się blisko 1500 wydarzeń dla założycieli firm.

Jak wynika z badania, oprócz chęci udziału w istotnych spotkaniach i zdobywania tam nowych umiejętności (24% ankietowanych) członkowie społeczności poszukują w Campusie przede wszystkim możliwości współpracy z innymi startupami (38%), ale także kontaktów biznesowych (19%). Firmy, które dołączyły do Google for Startups reprezentują przede wszystkim takie sektory, jak: branża gier i e-sportu, handel, analityka danych, fintech, edukacja oraz reklama i marketing. Łącznie startupy z warszawskiego Campusu Google zatrudniają prawie 44 tys. pracowników. Ponad połowa z nich odnotowuje już stałe przychody, a prawie 75% proc. startupowców pracuje nad swoim projektem na pełny etat.

Raport przygotowany przez Google for Startups, przy wsparciu Startup Poland oraz firmy badawczej Kantar, pokazuje też dynamiczny rozwój polskich startupów. Na przestrzeni ostatnich 5 lat ich liczba wzrosła dwukrotnie. Obecnie działa około 4300 – 4700 tego typu firm, z czego aż 60% to firmy wyłącznie z branży IT i ICT. Rośnie też wiek założycieli startupów - pięć lat temu najliczniejsza grupa miała zwykle mniej niż 30 lat, obecnie coraz częściej są to osoby po 40-stce. Podobnie jak w 2015 r., tak i teraz dominującą działalnością jest sprzedaż B2B, polegająca na tworzeniu oprogramowania, najczęściej w modelu SaaS (34% spółek). Zdecydowana większość startupów w Polsce jest w fazie budowania produktu (31%) lub weryfikowania go na rynku (29%).

Ostatnie 5 lat przyniosło też polepszenie szans na zdobycie przez startupy finansowania. Aż dwukrotnie łatwiej jest zdobyć pieniądze na działalność od funduszu venture capital - statystycznie 32% startupów udaje się rozpocząć negocjacje z inwestorem, a 69% pozyskać finansowanie. Przeciętny polski startup w 2019 roku pozyskał w sumie około 30% więcej funduszy niż w 2017, a niemal 10% tych, które pozyskały finansowanie, zdobyło kwotę przekraczającą 10 mln zł. Duża ustawa o innowacyjności z 2018 roku (poprzedzona tzw. małą ustawą o innowacyjności) zwiększyła wysokość ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100%, a także rozszerzyła katalog kosztów kwalifikowanych do tej ulgi m.in. o inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia.