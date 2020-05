Google: W handlu e-commerce nie można sobie pozwolić na ryzyko “padających serwerów”

- Sklepy e-commerce mają dzisiaj do dyspozycji wiele rozwiązań chmurowych, dzięki którym mogą dynamicznie rozwijać biznes, skalować działalność, a także lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. W e-commerce – podobne jak we wszystkich usługach online – niesamowicie ważna jest niezawodność działania systemów informatycznych. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy sprzedaż w internecie rośnie tak znacząco i szybko, nie można sobie pozwolić na ryzyko “padających serwerów” - mówi Magdalena Dziewguć, dyrektor rozwoju biznesu Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwiązania chmurowe pozwalają na skalowanie zapotrzebowania na moce obliczeniowe w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy zapewniać płynność i niezawodność działania systemów, nawet w okresie dynamicznego przyrostu ruchu.

– Dla przykładu, dzięki Google Cloud, nasz partner LPP w okresie kwietnia zwiększył swoją sprzedaż online aż czterokrotnie, a w maju już prawie pięciokrotnie, co zapewniło e-commerce aż 45% udziałów w całym torcie sprzedażowym. To sytuacja bezprecedensowa, a bez wykorzystania narzędzi chmurowych obsłużenie tak wielu klientów po prostu nie byłoby możliwe. Chmura ma również odwrotną zaletę – w sytuacji, gdy ruch w sklepie online jest mniejszy, nie płacimy za niewykorzystane zasoby czy moc obliczeniową. Zawsze ponosimy koszty tylko za to, co było nam potrzebne.

Rozwiązania chmurowe oferują też sklepom e-commerce możliwość tworzenia ogromnego repozytorium danych, czyli gromadzenia zasobów danych w jednym miejscu. Dzięki temu organizacje mogą tworzyć i otrzymywać kompleksowe raporty w krótkim czasie, przygotowane w oparciu o analizę informacji z wielu rozproszonych systemów i źródeł. Daje to duże korzyści – różne zespoły mogą w łatwy sposób, w czasie rzeczywistym, pracować z zebranymi informacjami na potrzeby sprzedaży, marketingu i logistyki. Dzięki temu możemy wykorzystać np. sztuczną inteligencję do precyzyjnego prognozowania popytu, co znacząco wpływa na oszczędności, minimalizując nadmierne zapasy i zwalniając miejsce w magazynach – tłumaczy Magdalena Dziewguć.