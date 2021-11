Gość FRSiH 2021 - Rafi Albo: Młodzi korzystają z nowej przestrzeni konsumenckiej - "physitality"

To co stworzyliśmy w CCL to platforma SaaS, która pozwala opowiedzieć historię marki bezpośrednio z poziomu produktu.

Aqua de Oro to prawdziwy produkt, jeden z liderów na rynku duńskim, należący do spółki Danone. W zeszłym roku zdecydowali się na loterię świąteczną. W jej ramach kupując produkt z limitowanej edycji można było wygrać w „kasynie” uruchamianym dzięki aplikacji, nagrody w postaci smartfonów, hulajnóg i innych gadżetów. W momencie skanowania uruchamia się kamera w smartfonie a konsument w czasie rzeczywistym bierze udział w grze w Jackpota i wygrywa nagrody. Wygrałem właśnie głośnik!

Ta aplikacja otwiera przed markami niewyobrażalne możliwości tworzenia relacji z młodymi kosnuementami, używając ich smartfonów, które stały się częścią nich.

To efekt pracy działu Connected Packiging w firmie CCL, która stała się aktywna na polskim rynku. Dotychczas działaliśmy jako producent etykiet. Teraz poszerzyliśmy nasze możliwości o oferowanie doświadczeń dzięki opakowaniom i etykietom.

Zapraszam do spotkań w czasie Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Przedstawię wiele ciekawych przykładów i podzielę się wieloma case studies ze współpracy z markami, które wykorzystały możliwości, które daje ta technologia.