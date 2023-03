Grupa Hitachi rozpoczęła strategiczną współpracę z Polskimi e-Płatnościami

Hitachi Europe Ltd. wraz ze swoją spółką córką GlobalLogic będzie pracować z Polskie e-Płatności (PeP) nad rozwojem systemów IT, poprawą ich efektywności, jakości i funkcjonalności dostosowując je do wciąż zmieniającego się otoczenia i potrzeb klientów. W pierwszym kroku firmy skoncentrują się na rozwoju platformy Microsoft Dynamics.